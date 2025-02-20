Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi

ALTIN POST EFSANESİ

Altın Post (Golden Fleece) efsanesi, Yunan mitolojisinin en ünlü ve destansı hikayelerinden biri olarak kabul edilir. Bu efsane, Truva Savaşı’ndan çok önce, kahraman İason (Jason) ve onun öncülük ettiği Argonotlar’ın Altın Post’u ele geçirmek için Karadeniz’e uzanan macerasını anlatır.