Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi
"Oppenheimer" filmiyle sinema dünyasında büyük yankı uyandıran ve Oscar ödülünü kazanan ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni projesi "The Odyssey" için hazırlıklara başladı. Filmle ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı: Çekimlerin bir bölümü Ordu’nun eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Yason Burnu’nda gerçekleştirilecek! Peki Yason Burnu nerede, Yason Burnu'nu özel kılan ne?
"Oppenheimer" filmiyle 2023 yılına damga vuran ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filminin bir kısmının Ordu'da çekileceği iddia edildi.