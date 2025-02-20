Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi

"Oppenheimer" filmiyle sinema dünyasında büyük yankı uyandıran ve Oscar ödülünü kazanan ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni projesi "The Odyssey" için hazırlıklara başladı. Filmle ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı: Çekimlerin bir bölümü Ordu’nun eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Yason Burnu’nda gerçekleştirilecek! Peki Yason Burnu nerede, Yason Burnu'nu özel kılan ne?

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 1

"Oppenheimer" filmiyle 2023 yılına damga vuran ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filminin bir kısmının Ordu'da çekileceği iddia edildi.

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Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 2

YASON BURNU NEREDE?

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir yarımadadır.

Henüz net olmasa da ünlü yönetmen Nolan'ın yeni filminin bir kısmını antik dönemlerden günümüze uzanan mitolojik hikayeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Yason Burnu'nda çekeceği iddia edildi. Peki Nolan neden Yason Burnu'nu tercih etti?

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 3

ALTIN POST EFSANESİ

Altın Post (Golden Fleece) efsanesi, Yunan mitolojisinin en ünlü ve destansı hikayelerinden biri olarak kabul edilir. Bu efsane, Truva Savaşı’ndan çok önce, kahraman İason (Jason) ve onun öncülük ettiği Argonotlar’ın Altın Post’u ele geçirmek için Karadeniz’e uzanan macerasını anlatır.

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 4

Efsaneye göre, Altın Post, sihirli özelliklere sahip, altından yapılmış bir koç postudur. Post, tanrı Hermes tarafından Kral Athamas’ın oğlu Phrixus’u kurtarması için gönderilen kanatlı bir koçun derisidir.

Koç, Phrixus’u Trakya’dan Karadeniz’in doğusundaki Kolkhis (günümüz Gürcistan toprakları) bölgesine kaçırır. Burada Phrixus, Altın Post’u Ares’in kutsal korusuna asar ve onu hiç uyumayan dev bir ejderha korumaya başlar.

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 5

Yıllar sonra, Yunanistan’ın İolkos şehrinin tahtı, İason’un amcası Pelias tarafından gasp edilir. Pelias, tahttan hakkı olan İason’a, Altın Post’u Kolkhis’ten getirmesi şartıyla tahtı bırakacağını söyler. Bunun üzerine İason, efsanevi gemisi Argo’yu inşa ettirir ve Yunan mitolojisinin en büyük kahramanlarından oluşan Argonotlar ekibini toplar.

Ekibin içinde kimler yoktur ki? Herakles (Herkül), Orpheus, Kastor ve Polluks, Theseus ve Atalanta gibi büyük kahramanlar bu destansı yolculuğa katılır.

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 6

Efsaneye göre, İason ve Argonotlar, dönüş yolculukları sırasında Karadeniz kıyılarını dolaşırken Ordu’daki Yason Burnu’na uğrarlar. Burası, Altın Post’u arayan kahramanların dinlendiği ve belki de son kez umutlarını tazelediği yer olarak bilinir. Ancak, burada tüylerini ok gibi fırlatarak saldıran dev kuşlarla savaşmak zorunda kalırlar.

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 7

Nolan’ın "The Odyssey" filmi, İthaka Kralı Odysseus’un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu konu alacak. Çekimlerin ilk aşaması Sicilya’nın ünlü "Keçi Adası" olarak bilinen Favignana’da başlayacak. Daha sonra Sicilya’nın Eolian Adaları, Birleşik Krallık ve Fas’ta devam edecek. Şimdi ise Yason Burnu’nun da filmde yer alacağı konuşuluyor.

Bu iddiaların resmiyet kazanması durumunda, Ordu’nun dünya çapında tanınırlığının artması bekleniyor.

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 8

SON ÜÇ GÜNDE ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Cihat Albayrak Sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra bölgeye gelen yerli turist sayısının arttığını söyledi. Albayrak, “Son üç günde yoğun bir ziyaret gerçekleşmeye başladı. Daha konu tam anlamıyla resmileşmeden böyle bir durum söz konusuysa, resmi açıklama yapıldıktan sonra bölgemizi hayal bile edemiyorum” dedi.

Nolan’ın gözü Yason Burnu’nda: Yason Burnu nerede, bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Yason Burnu mitolojik hikayesi - 9

KADRODA KİMLER VAR?

Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak "Oppenheimer"da fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie de katıldı.

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