Nomgon'daki keşif doğrulandı: Türk adının geçtiği en eski yazıt!

2023 yılında bulunan yazıtın alt kısmının da okunduğu ve yazıtın bu kısmında toplam 15 satır bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yazıtın alt kısmındaki Göktürk yazısı önemli ölçüde tahrip olmuş ve okunamaz hale gelmiştir. Ancak yazıtın arka yüzünde yer alan Çin hiyeroglifleriyle yazılan metin ise kısmen korunmuştu. Çince metin, yukarıdan aşağıya doğru yazılmış ve satırlar sağdan sola düzenlenmiştir. 3. satırdan 8. satıra kadar olan kısım kısmen okunabilmiştir. Okunan satırlar ise sırasıyla:



3......sol......bitigtaş anıt....



4.......Türk büyük/bogda/....Kutlug.....



5......tören......seçilmiş.......benzer .....



6........asker......sorumak......



7......doldurmak yok olmak.. ilave etmek....iş...ev....



8......vafat etmek......" ifadeleri kullanıldı.