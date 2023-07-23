Norveç somonunda parazite rastlandı
Türkiye'deki marketlerde satılan Norveç somonları üzerinde yapılan bir araştırmada, 'Lepeophtheirus salmonis' cinsi parazite rastlandı. Türk somonlarında bu parazite rastlanmadığını ancak taşınarak bulaşma riski olduğu da belirtildi.
Halk arasında 'balık biti' ya da 'deniz biti' olarak bilinen ve Türkiye'de 24 çeşidi bulunan parazitler, balıkların derisine yapışarak hem kan emiyor hem de üretim ortamlarında çok fazlalaştığında toplu balık ölümlerine neden oluyor.