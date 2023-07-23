Norveç somonunda parazite rastlandı

Özak, " "Hızla büyüyen Türk somonu sektöründe bu tarz problemlerin önüne geçebilmek için canlı balık ithalinin son derece kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Üreticilerimizi uyarmak istiyorum. Yurt dışından canlı balık ithalinde bu parazitlerin taşınma olasılığı çok yüksek. Bizler üreticilerimizle irtibat halindeyiz. Bu parazitler, balıkların dış yüzeyine tutunup, balığın dış deri yüzeyine zarar veriyor. Bu tahribat, kan damarlarına kadar ulaşıp, balıktan beslenmeye başlıyor. Balığın üzerinde aşırı miktarda çoğaldıklarında ise ciddi anlamda ölümlere neden oluyor. Bu da çok ciddi miktarda ekonomik kayıp demek." diye konuştu.