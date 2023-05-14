Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor

Son 50 yılda ortalama sıcaklık, dört santigrat derece yükseldi. Eriyen buzullar sebebiyle 10 yıl önce çizilen haritalar bile artık gerçeği yansıtmıyor.
Burası "dünyanın en hızlı ısınan bölgesi" olan Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadaları. Kuzey kutup dairesi içinde bulunan takımadalardaki ortalama sıcaklık dünyanın geri kalanından 6 kat daha hızlı artıyor. İklim değişikliğinin etkileri, bölgede derinden hissediliyor.
Hava ve su sıcaklığının artması canlı türlerini de etkiliyor.
Svalbard'daki buzullardaki erimenin yüzyılın sonuna kadar iki katına çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bilim insanları kötü gidişe dur demek için insanlığın çok geç kaldığını vurguluyor.