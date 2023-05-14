Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor

Küresel ısınma sebebiyle termometreler her geçen gün yükseliyor. Bu konudaki rekor ise Norveç'in kuzeyindeki Svalbard adalarında. Bölgede ortalama sıcaklık artışı, küresel ortalamanın tam altı katına ulaştı. Norveçli uzmanlar, sadece birkaç yıl önce çizilen buzul haritalarının bile gerçeği yansıtmadığı uyarısında bulunuyor.

Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor - 1

Son 50 yılda ortalama sıcaklık, dört santigrat derece yükseldi. Eriyen buzullar sebebiyle 10 yıl önce çizilen haritalar bile artık gerçeği yansıtmıyor.


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Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor - 2

Burası "dünyanın en hızlı ısınan bölgesi" olan Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadaları. Kuzey kutup dairesi içinde bulunan takımadalardaki ortalama sıcaklık dünyanın geri kalanından 6 kat daha hızlı artıyor. İklim değişikliğinin etkileri, bölgede derinden hissediliyor.


Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor - 3

Hava ve su sıcaklığının artması canlı türlerini de etkiliyor.


Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor - 4

Svalbard'daki buzullardaki erimenin yüzyılın sonuna kadar iki katına çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor - 5

Bilim insanları kötü gidişe dur demek için insanlığın çok geç kaldığını vurguluyor.

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