Norveç'teki Svalbard Adaları'nda buzul erimesi rekor düzeyde: Ortalamadan 6 kat hızlı ısınıyor

Burası "dünyanın en hızlı ısınan bölgesi" olan Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadaları. Kuzey kutup dairesi içinde bulunan takımadalardaki ortalama sıcaklık dünyanın geri kalanından 6 kat daha hızlı artıyor. İklim değişikliğinin etkileri, bölgede derinden hissediliyor.





