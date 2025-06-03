Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? Noter sisteminde erişim sıkıntısı

NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcılarından gelen bilgilere göre, noterliklerde kullanılan bakanlık entegrasyonlu dijital altyapılarda geçici bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu sistemler üzerinden kimlik doğrulama, belge sorgulama ve onaylama gibi işlemler gerçekleştirildiği için kesinti, noterlik hizmetlerini etkiledi.