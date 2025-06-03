Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? Noter sisteminde erişim sıkıntısı
Türkiye genelinde noter işlemlerinde öğle saatlerinden itibaren yaşanan erişim sorunları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. “Noter sistemi çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan konularından biri haline gelirken, sosyal medyada birçok kişi işlemlerini halledebilmek için noter sisteminin normale dönmesini bekliyor. Peki noter sistemi çöktü mü, neden çalışmıyor? Noter sistemi ne zaman gelir?
Noter sisteminde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle noterliklere giden vatandaşlar sistemden kaynaklı beklemeye başladı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemi çökmesi dolayısıyla hizmet verememeye başladı. Peki noter sistemi çöktü mü, neden çalışmıyor? Noter sistemi ne zaman gelir?