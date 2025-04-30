Noterler 1 Mayıs'ta açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi noterler
Noterler tespit işlemleri, vasiyet ve ölüme bağı diğer işlemler ve emanet işleri gibi pek çok konuya açıklık getiriyor. Genel ve özel olarak işleri ayrılan noterlerin çalışma saatleri de araştırılıyor. Özellikle resmi tatillerde noterlerin çalışma durumu öne çıkıyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle noterlerin çalışma saatleri gündemde. Noterlerde acil işleri olanlar ''Perşembe günü noterler tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Birçok işlemi hukuki dayanağa bağla İşte, detaylar...