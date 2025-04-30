Noterler 1 Mayıs'ta açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi noterler

Noterler tespit işlemleri, vasiyet ve ölüme bağı diğer işlemler ve emanet işleri gibi pek çok konuya açıklık getiriyor. Genel ve özel olarak işleri ayrılan noterlerin çalışma saatleri de araştırılıyor. Özellikle resmi tatillerde noterlerin çalışma durumu öne çıkıyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı?

Noterler 1 Mayıs'ta açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi noterler - 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle noterlerin çalışma saatleri gündemde. Noterlerde acil işleri olanlar ''Perşembe günü noterler tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Birçok işlemi hukuki dayanağa bağla İşte, detaylar...

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Noterler 1 Mayıs'ta açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi noterler - 2

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan noterler, resmi tatillerde kapalı oluyor ve yerine nöbetçi noterler görev alıyor.

Buna bağlı olarak da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterler kapalı olacak, normal çalışma düzenine ise 2 Mayıs Cuma günü geçecek. 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak.

Noterler 1 Mayıs'ta açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? 1 Mayıs nöbetçi noterler - 3

Noter Çalışma Saatleri:

Noterler hafta içi sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında faaliyet yürütür.

NÖBETÇİ NOTERLER

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