Noterler 15 Temmuz Salı günü açık mı? 15 Temmuz'da noterlikler tatil mi, kapalı mı?

Noterler, bazı anlaşmazlıkların önüne geçmek adına işlemleri belgelendirir ve kanunla belirlenen bir dizi işleri yerine getirir. Noterliklerde işlemleri olanlar ise noter çalışma saatleri arasında 15 Temmuz için sorgulama yapıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz Salı günü noterler açık mı, kapalı mı?

Noterler 15 Temmuz Salı günü açık mı? 15 Temmuz'da noterlikler tatil mi, kapalı mı? - 1

Noter çalışma saatleri, evlilik ve kira sözleşmesi, vasiyet, tapu işlemleri gibi nedenlerle sıklıkla gündemde yer alıyor. Resmi tatillerde çalışmalarına ara veren noterlerin durumu 15 Temmuz için araştırılıyor. 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Noterler 15 Temmuz Salı günü açık mı? 15 Temmuz'da noterlikler tatil mi, kapalı mı? - 2

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterlikler, resmi tatillerde kapalı olur. 14 Temmuz'da da normal mesai saatlerine devam edecek olan noterler, 15 Temmuz Salı günü tatil olacak.16 Temmuz Çarşamba günü ise çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecekler.

Noterler 15 Temmuz Salı günü açık mı? 15 Temmuz'da noterlikler tatil mi, kapalı mı? - 3

Noterler kapalı olduğunda resmi tatil veya bayramlarda nöbetçi noterler hizmet veRmeye devam ediyor.

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