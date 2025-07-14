Noterler 15 Temmuz Salı günü açık mı? 15 Temmuz'da noterlikler tatil mi, kapalı mı?

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterlikler, resmi tatillerde kapalı olur. 14 Temmuz'da da normal mesai saatlerine devam edecek olan noterler, 15 Temmuz Salı günü tatil olacak.16 Temmuz Çarşamba günü ise çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecekler.