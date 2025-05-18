Noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı? Noter çalışma saatleri: 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu?

Noterlerin çalışma saatleri, resmi tatil günlerinde öne çıkıyor. Hukuki açıdan anlaşmazlıkları önlemek veya gidermek, güvenliği sağlamak amacıyla işlemleri belgelendiren noterler resmi tatillerde açık mı? 19 Mayıs'ta noter açık mı, kapalı mı?

Noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı? Noter çalışma saatleri: 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu? - 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi günü kutlanıyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta ise birçok kamu kurum ve kuruluşu çalışmalarına ara verecek. Noterlikler de kamu hizmeti yürüten meslek grubudur. Peki, noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı, kapalı mı?

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Noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı? Noter çalışma saatleri: 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu? - 2

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Pek çok iş ve işlemi yürüten noterler resmi tatillerde çalışmalarına ara verir. Buna bağlı olarak noterlikler 19 Mayıs Pazartesi günü yani Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tatil olacak. Bunun yerine nöbetçi noterler görevlerini yürütecek.

Noterler 20 Mayıs Salı günü normal mesaide devam edecekler.

Noterler genel olarak sabah 08:30-17:30 saatleri arasında çalışıyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA

Noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı? Noter çalışma saatleri: 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu? - 3

NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER

Evlenme sözleşmesi, Gayrimenkul satış vaadi sözleşme, Zilyetlik devri sözleşmesi

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
Şirket sözleşmesi

Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi

Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)

Vefat edene kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi

Taahhütname, Kefaletname, Vasiyetname
Vakıf senedi, Aile vakfı senedi, Tanıma senedi

Muvafakatname, Sulhname

Yediemin senedi, Rehin senedi, Borç senedi

Fesihname, İbraname, Beyanname

Piyango - Kura ve toplantı tutanağı

Emanetleri saklama tutanağı

İfade tutanağı, Tespit tutanağı, Vekâletname
Defter onaylanması, Çevirme

Örnek çıkartma

İmza sirküleri

Protesto işleri

İhbar - ihtarname işleri ve tabliğ.

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