Noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı? Noter çalışma saatleri: 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu?

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Pek çok iş ve işlemi yürüten noterler resmi tatillerde çalışmalarına ara verir. Buna bağlı olarak noterlikler 19 Mayıs Pazartesi günü yani Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tatil olacak. Bunun yerine nöbetçi noterler görevlerini yürütecek.



Noterler 20 Mayıs Salı günü normal mesaide devam edecekler.

Noterler genel olarak sabah 08:30-17:30 saatleri arasında çalışıyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA