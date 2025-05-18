Noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı? Noter çalışma saatleri: 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu?
Noterlerin çalışma saatleri, resmi tatil günlerinde öne çıkıyor. Hukuki açıdan anlaşmazlıkları önlemek veya gidermek, güvenliği sağlamak amacıyla işlemleri belgelendiren noterler resmi tatillerde açık mı? 19 Mayıs'ta noter açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi günü kutlanıyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta ise birçok kamu kurum ve kuruluşu çalışmalarına ara verecek. Noterlikler de kamu hizmeti yürüten meslek grubudur. Peki, noterler 19 Mayıs'ta tatil mi, açık mı, kapalı mı?