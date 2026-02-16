NTV Adli Tıp Kurumu'nu görüntüledi. Uyuşturucu soruşturmalarının kilit noktası
16.02.2026 12:30
Son Güncelleme: 16.02.2026 13:04
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin aylarca konuştuğu en önemli davalardaki kritik adımlar Adli Tıp Kurumu'nda atılıyor. Bir parmak izi, bir saç teli, bir damla kan çok şey anlatabiliyor. NTV'den Dilek Yaman Demir ve Cahit Kazan, Adli Tıp Kurumu'ndaki bu önemli süreçleri yerinde gözlemledi.
Adli Tıp Kurumu, son dönemde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarıyla sıkça gündeme geldi.
Cevap bekleyen tüm soruların yanıtı Adli Tıp Kurumu'ndan geçiyor. Adli Tıp Kurumu adeta hakem rolü görüyor, kurumda karakutular deşifre ediliyor, en ufak ayrıntılar didik didik ediliyor.
BİNLERCE DOSYA KURUMDAN ÇIKACAK RAPORU BEKLİYOR
Sanatçılardan oyunculara, mankenlerden iş insanlarına gözaltına alınan ünlü isimler uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'ndaydı.
1 YILDA 1 MİLYONA YAKIN DOSYA GELDİ
2025 yılında Adli Tıp Kurumu'nda 966 binden fazla dosya sonuca ulaştırıldı.
Son dönemde yaklaşık 100 bin civarında uyuşturucuyla ilgili dosya geldiğini söyleyen Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek "Bizim raporlarımız delil niteliğinde olduğu için ilgili mahkeme ve savcılıklar tarafından yol gösterici kanaat verici nitelikte olduğu için hata yapmamak için özverili olmaya çalışıyoruz." dedi.
Uyuşturucunun izi saçtan geriye dönük 1 yıla kadar, tırnaktan 3 ay, idrar örneğinden 1 ila 7 gün arasında tespit edilirken, kanda tespitinin süresi ise yaklaşık 1 gün.
Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek
Sonuçlara bir saç teli, bir parça tırnak, idrar ya da kan örneğiyle ulaşılıyor. Alınan her örnek vücudun hafıza kartı gibi.
Aslıyüksek "Yüzde 99,9 oranında kesinlik arz ediyor, bu da 10 binde 1 hata riskimiz var." ifadesini kullandı.
TESTLER ŞİFRELİ KAPILARLA GİRİLEN KİMYA İHTİSAS DAİRESİ'NDE YAPILIYOR
Uyuşturucu testleri şifreli kapılarla girilen Kimya İhtisas Dairesi'nde son teknoloji cihazların yer aldığı yüksek güvenlikli laboratuvarlarda yapılıyor. Test ve analiz süreçleri büyük bir gizlilikle yürütülüyor.
Alınan örnekler tüplere yerleştiriliyor, tüplerin üzerinde isim değil şüphelilere ait kod numaraları olduğu için numunelerin kime ait olduğu bilinmiyor.
Analiz sonuçları ise en az üç günde çıkıyor. Özel bir işlemden geçiriliyor ve sonuç pozitif ya da negatif olarak açıklanıyor.