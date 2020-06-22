NTV ekibi Kestel'de: Felaket bölgesinden kareler

Bursa'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Felaket bölgesinde olan NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu bölgede son durumu görüntüledi.
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ntv.com.tr 22.06.2020 - 11:17
Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişiyi araöa çalışmaları devam ediyor.
Felaket bölgesinde olan NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, köylerdeki son durumu görüntüledi.
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