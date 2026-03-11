NTV ekibi Patriot parçalarını görüntüledi. Kısım kısım Malatya'ya taşınıyor

Patriotlar ilk kez 2003 Irak Savaşı sırasında ABD, Almanya ve Hollanda tarafından Türkiye'ye konuşlandırıldı. Yaklaşık iki aylık kullanımın ardından ülkeden geri çekildi. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin talebiyle Suriye sınırına da Patriot sistemleri yerleştirildi.

2013'te ABD'nin iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'ya konuşlandırıldı.

2015 yılında ABD ve Almanya sistemin geri çekileceğini, görevlendirmelerde herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağını açıkladı.

Aynı yıl Ocak ayında Hollanda'nın yerini İspanya aldı. İspanyol Patriot Birliği, on yıldan uzun süredir Adana'da konuşlu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Patriot sistemi dört ana unsurdan oluşuyor. Bunlar radar, kontrol merkezi, bu merkez için gerekli güç birimleri, iletişim kuleleri ve kamyonlar üzerine monte edilen füze rampaları.

Füze rampaları, radar ve kontrol merkezinden bir kilometre kadar uzağa yerleştirilebiliyor. Römork üzerine monte edilmiş radar, gökyüzünü milisaniyeler içinde binlerce nokta arasında gidip gelen dar bir ışınla tarıyor.

Bir hedef tespit ettiğinde ona odaklanıyor ve bilgileri kontrol merkezine iletiyor. Radar aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebiliyor.