NTV muhabiri Burbuçe Ruşiti son yolculuğuna uğurlandı

Burbuçe Ruşiti'yi, gerek savaş döneminde gerek savaş sonrasında bilgi kaynaklarının elde edilmesinde gazeteci arkadaşlarıyla paylaşım içindeki değerli bir meslektaş olarak nitelendiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi sadece Türkçe medyada çalışanlar değil, Kosova'daki diğer medya kurumlarında çalışan arkadaşlarımız için de büyük bir kayıp. Ölüm haberini büyük bir üzüntü ile karşıladık. Fakat hatıralarımızda, Kosova medyasında iyi, mert, samimi ve cesur bir gazeteci olarak hatırlanacaktır."