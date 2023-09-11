NTV’de yeni yayın dönemi başladı
Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni yayın dönemine başladı. Yeni yayın döneminde beğeniyle takip edilen haber bülteni ve programlar devam ederken, izleyicileri birçok yenilik bekliyor.
EMPATİ
“Sen olsan ne yapardın?” diye soruyor bakış açılarını değiştiriyor
Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati her Çarşamba 21’de NTV’de…
Karşımızdaki kişiyi anlamak, denge içinde yaşam sürdürebilmek için geliştirmemiz gereken en önemli yeteneklerden biri empati. Peki gerçekten empati kurabiliyor muyuz?
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü konuklarından gerçek yaşamda sıra dışı hikayeleriyle öne çıkmış ancak çoğumuzun bilmediği isimlerin yerlerine geçmelerini istiyor, her konuk kimliğinden sıyrılıp “o” olmaya çalışıyor.
Kenan İmirzalıoğlu’ndan Murathan Mungan’a, Burcu Biricik’ten Belçim Bilgin’e Türkiye’nin sevilen isimleri gerçeklerle empati kuruyor.Bir yandan onların yerine geçip bir yandan da kendileri hakkında bilinmeyenleri samimiyetle anlatıyor.
Yeni sezonda da yeni konuklar, yeni hikayelerin peşine düşecek ve empatinin ne kadar önemli olduğunun altını çizecek.