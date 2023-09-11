NTV’de yeni yayın dönemi başladı

Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni yayın dönemine başladı. Yeni yayın döneminde beğeniyle takip edilen haber bülteni ve programlar devam ederken, izleyicileri birçok yenilik bekliyor.

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EMPATİ

“Sen olsan ne yapardın?” diye soruyor bakış açılarını değiştiriyor

Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati her Çarşamba 21’de NTV’de…

Karşımızdaki kişiyi anlamak, denge içinde yaşam sürdürebilmek için geliştirmemiz gereken en önemli yeteneklerden biri empati. Peki gerçekten empati kurabiliyor muyuz?

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü konuklarından gerçek yaşamda sıra dışı hikayeleriyle öne çıkmış ancak çoğumuzun bilmediği isimlerin yerlerine geçmelerini istiyor, her konuk kimliğinden sıyrılıp “o” olmaya çalışıyor.

Kenan İmirzalıoğlu’ndan Murathan Mungan’a, Burcu Biricik’ten Belçim Bilgin’e Türkiye’nin sevilen isimleri gerçeklerle empati kuruyor.Bir yandan onların yerine geçip bir yandan da kendileri hakkında bilinmeyenleri samimiyetle anlatıyor.

Yeni sezonda da yeni konuklar, yeni hikayelerin peşine düşecek ve empatinin ne kadar önemli olduğunun altını çizecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

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BAMBAŞKA SOHBETLER

Hayata dair her şeyi konuklarıyla o konuşuyor

Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler hafta içi her gün 19.00’da NTV’de

200 farklı konuk, 200 farklı yaşam öyküsü Ceyda Düvenci’nin rengarenk stüdyosuna konuk oldu, kendilerini ve hayatı anlattı.Yeni sezonda da yepyeni isimler “bambaşka” sohbetler yapmaya hazır…

Ünlü isimlerin yeni projeleri, son çıkan albümleri, dizilerin usta oyuncuları, konularında uzman olup bizlerin hayatına dokunabilecek deneyimlerini aktarmaya hazır özel isimler…

Ceyda Düvenci samimiyetle soruyor, dertleşiyor, paylaşıyor ve her gün evlerimize konuk olup yüzümüzü güldürüyor, hayatımıza bambaşka bir bakış açısı getiriyor..

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 3

PROF. DR. SİNAN CANAN İLE AÇIK BEYİN

İnsan beyninin kodlarını herkes ondan dinliyor

Prof. Dr. Sinan Canan ile Açık Beyin Cumartesi 22’de NTV’de

“Acaba” bitiyor, “neden, ne için” tarihe karışıyor, anlaşmazlıklar son buluyor.Sağlıklı iletişimin yollarını keşfetmek ve birbirimizi daha iyi anlamak için Prof. Dr. Sinan Canan ile Açık Beyin NTV’de başlıyor.

Kadın erkek ilişkisindeki dengeler, olaylar karşısında geliştirdiğimiz duygu ve düşünceler, hayatın içinden örnekler, sonuçlar, sebepler…

Hepimizin yakından tanıdığı sorular masaya yatırılıyor, seyirciler stüdyoda interaktif tüm bilinmeyenleri soruyor. Biyolog ve sinir bilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan açıklamalarıyla ilişkilerimize ışık tutuyor.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 4

DR. ÖZGÜR BOLAT İLE ANNE BABA OKULU

Aile içi ilişkilere farklı bir açıdan bakıyor

Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu Pazar 22’de NTV’de

Okul açılıyor!

Bu okulda sıraları çocuklar değil, anne babalar dolduruyor.

Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat ile ebeveynliğe dair tüm sorular kapsamlı ve bilimsel olarak bu okulda yanıtlarını buluyor.

Siz de çocuğunuzla kurduğunuz ilişkide gizli dinamikleri keşfetmek, çocuğun gelişimine dair doğru bakış açılarını edinmek, çocuğunuzla yaşadığınız sorunları temelden çözmek istiyorsanız; müjde, Dr.Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu NTV’DE

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 5

OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE YENİ HAYAT

Uzun yaşamın sırlarını en iyi o biliyor

Osman Müftüoğlu ve Nefise Karatay ile Yeni Hayat Pazartesi 22.00’de NTV’de

Kaliteli bir yaşam için sağlık önerileri, hastalıkların belirtileri, teşhis süreçleri, tedavi yöntemleri…

Merak ettiklerinizi internette aratmanıza, eşe dosta danışmanıza gerek kalmayacak.

Tüm sorular detaylı anlatımlarla bu programda yanıt buluyor.

Nefise Karatay soruyor, iç hastalıkların uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu cevaplıyor.

Bilinmeyenler aydınlatılıyor, yanlışlar doğruya kavuşuyor.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 6

BİR ZAMANLAR NATOLİA

Şef, yemek araştırmacısı ve seyyah Ömür Akkor ile doğduğu topraklarda, Kilis’te başlayan ve ardından Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kapadokya üzerinden İstanbul’a uzanan bir yolculuk…

“Bir Zamanlar Natolia” Göbeklitepe’den Karahantepe’ye, Anadolu’da medeniyet izlerini takip eden, yemek pişirme sanatını kendi hikayesiyle harmanlayarak yerel isimler ve yerel lezzetlerle anlatan bir yemek kültürü programı.

Gastronomi ile coğrafyanın, geçmiş ile geleceğin, kökler ile ritüellerin buluştuğu lezzetli bir yol hikayesi NTV'de.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 7

ZİNCİRLEME REAKSİYON

Bilgilerin birbiriyle çarpıştığı farklı konuları ekrana taşıyor

Seda Öğretir ile Zincirleme Reaksiyon her Cuma 21’de NTV’de

6 farklı konu 6 farklı konuk…

Haftanın öne çıkan ama yoğun gündemin ardında saklanan başlıkları derinlemesine ele alnıyor.

Akran zorbalığından uzayda yaşama, hayvan haklarından kuraklık tehdidine sokağın konuştukları bu programda yer buluyor. Bilgiler bağlantılı bir örgüyle birbiriyle çarpışıyor zincirleme reaksiyon yaratıyor.

Seda Öğretir konuklarıyla birlikte farklı bir gündemin altını çiziyor.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 8

YAKIN PLAN

Gündemin öne çıkanları, siyasetin başlıkları, sıcak gelişmeler…

Deniz Kilislioğlu ile Yakın Plan Perşembe 21’de NTV’de

Ankara’nın nabzı, siyasette yaşanan gelişmeler, dinyanın sıcak başlıkları ve Türkiye’nin bölgedeki rolü mercek altına alınıyor, konusunda uzman konuklar değerlendiriyor. Bugünün gündeminden yarına yansıyacaklar detaylarıyla inceleniyor.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 9

PASAPORT

Dünyadaki gelişmeleri en derinlemesine o takip ediyor

Mete Çubukçu ile Pasaport Pazartetsi 21.00’de NTV’de

Yeri geldiğinde cephede ve sınır hatlarında, yeri geldiğinde hareketli meydanlarda haber almak için geçen bir ömür…

Dünyanın dört yanında yaşanan gelişmeleri yıllarca evlerimize getiren Mete Çubukçu’nun bir televizyon klasiği haline gelen gündem programı Pasaport, yeni dönemde de zengin içeriği ile bizleri bilgilendirmeye ve dünyanın kapılarını açmaya devam ediyor.

Ortadoğu’dan Ukrayna’ya yapay zekanın yükselişinden iklim krizine merak ettiklerimizi en derin ve en doğru şekilde aktaran program, Mete Çubukçu farkıyla ekrandaki yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 10

AYRICALIKLI ROTALAR

Dünyanın tüm güzellikleri ondan soruluyor

Saffet Emre Tonguç ile Ayrıcalıklı Rotalar Cumartesi 10:15’te NTV’de

Profesyonel rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç NTV izleyicisi için yollarda. Türkiye’ye gelen en önemli misafirlere İstanbul’un anlatan, dünyada gidilmemiş ülke bırakmayan Saffet Emre Tonguç eşsiz deneyimlerini kendine özel üslubuyla ekrana taşıyor.

Bugüne kadar NTV ekranı için onlarca ülkeye giden farklı deneyimleri ustalıkla paylaşan gezinin usta ismi yeni rotalar için hazır….

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 11

GECE GÜNDÜZ

Sanatın yedi rengi çeyrek asırdır bu programda

Ömer Vatanartıran ile Gece Gündüz hafta içi her gün 17.30’da NTV’de

Kültür sanat dünyasının en köklü programı Gece Gündüz yeni sezonda da sinamadan, edebiyata, tiyatrodan dansa tüm etkinlikleri duyuruyor.

Teknolojinin sanata yansımalarından dünyadaki kültürel gelişmelere, yeni çıkan isimlerden özel röoprtaj ve dosyalara büyülü bir dünyayı evlerinize konuk oluyor.

NTV’de yeni yayın dönemi başladı - 12

LAF ARAMIZDA

Türkçe’nin güzel kullanılması için çalışıyor

Levent Dönmez ile Laf Aramızda

Türkçe’yi ne kadar doğru kullanıyoruz? Her kelimenin anlamını biliyor muyuz? Nerelerde hata yapıyoruz? Atasözü ve deyimlere ne kadar hakimiz? Edebiyatta Türk dilinin gücü nasıl yer buluyor?

Doğru Türkçe kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için yola çıkan Levent Dönmez, “Laf Aramızda” ile yanlışların altını esprili bir dille çiziyor.

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YEŞİL EKRAN

Çevre ondan soruluyor

Buse Yıldırım ile Yeşil Ekran Pazartesi 11.15’te NTV’de

Salgınlar… Sel felaketleri… Orman yangınları ve eriyen buzullar… Doğa bize “Ben sizden daha güçlüyüm” diyor… Geçmişi kurtaramayız ama gelecek için ‘şimdi’ harekete geçebiliriz… Doğayı anlamak için, çözüm bulabilmek için ‘Yeşil Ekran’’da buluşuyoruz.

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SİYASİ İŞLER

Siyasetin havasını ve kulisleri onlar takip edip yorumluyor

Ahmed Arpat moderatörlüğünde Siyasi İşler Salı 21.00’de NTV’de

3 değerli isim; Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Ahmet Arpat’ın tecrübeli moderatörlüğünde buluşuyor.

Siyasetin getirdikleri, tartışmalar, polemikler, kulislerden yansıyanlar doğru ve tartışmadan uzak bir üslupla ekranda değerlendiriliyor.

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TEKNO HAYAT

Teknoloji dünyasının gelişmelerini en iyi o biliyor

Ahmet Can ile Tekno Hayat Cumartesi 11:30’da NTV’de

Yapay zekanın yükselişi,teknolojinin sınırlarının nereye gideceği, fuarlar, son gelişmeler bu programda.

Ahmet Can gidiyor, deniyor, soruyor, soruşturuyor. Geleceğin kapıları Teknı Hayat ile açılıyor.

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MACERASEVER

Doğa sporları ve adrenalin onun için yaşam tarzı

Orkun Olgar ile Macerasever Pazar 11:15’te NTV’de

Türkiye’nin keşfedilmemiş güzellikleri, zorlu yollar, aşılmaz denilen dağlar…

Orkun Olgar ve yol arkadaşları kimi zaman kayakla kimi zaman kano veya bisikletle imkansızı gerçekleştiriyor, seyir zevki yüksek maceralar ekrana geliyor.

Doğa sporu tutkunlarına faydalı bilgilerin de verildiği programda Orkun Olgar keşfetmenin ayrıcalıklarını ve bu yoldaki püf noktalarını aktarıyor.

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0-100

Otomobil sesi ona müzik geliyor

Saffet Üçünçü ile 0’dan 100’e Pazar 19:15’te NTV’de

Saffet Üçüncü otomotiv dünyasının nabzını tutuyor. Dünyanın en önemli fuarları, otomotiv ensdüstrisinden son gelişmeler, en yeni model araçların test sürüşleri, otomobil ile ilgili merak edilen her şeyi "0’dan 100"e'de.

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