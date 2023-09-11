NTV’de yeni yayın dönemi başladı

PASAPORT

Dünyadaki gelişmeleri en derinlemesine o takip ediyor

Mete Çubukçu ile Pasaport Pazartetsi 21.00’de NTV’de

Yeri geldiğinde cephede ve sınır hatlarında, yeri geldiğinde hareketli meydanlarda haber almak için geçen bir ömür…

Dünyanın dört yanında yaşanan gelişmeleri yıllarca evlerimize getiren Mete Çubukçu’nun bir televizyon klasiği haline gelen gündem programı Pasaport, yeni dönemde de zengin içeriği ile bizleri bilgilendirmeye ve dünyanın kapılarını açmaya devam ediyor.

Ortadoğu’dan Ukrayna’ya yapay zekanın yükselişinden iklim krizine merak ettiklerimizi en derin ve en doğru şekilde aktaran program, Mete Çubukçu farkıyla ekrandaki yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor.