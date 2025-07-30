Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti
Eski tip ehliyetleri yenisiyle değiştirmek için verilen süre yarın doluyor. Bu tarihten sonra yenileme ücreti 7 bin 437 liraya çıkacak. Hal böyle olunca nüfus müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yaşanıyor. (Haber: Onur Aksoy)
Yıllarca ertelenmiş, her seferinde bir yıl yıl ötelenmişti.
Ehliyet değişimi için artık süre 31 Temmuz'da doluyor.
Yani eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilebilmesi için son iki güne girildi.