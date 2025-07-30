Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti

Eski tip ehliyetleri yenisiyle değiştirmek için verilen süre yarın doluyor. Bu tarihten sonra yenileme ücreti 7 bin 437 liraya çıkacak. Hal böyle olunca nüfus müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yaşanıyor. (Haber: Onur Aksoy)

Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti - 1

Yıllarca ertelenmiş, her seferinde bir yıl yıl ötelenmişti.

Ehliyet değişimi için artık süre 31 Temmuz'da doluyor.

Yani eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilebilmesi için son iki güne girildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti - 2

15 LİRADAN 7 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Bu tarihten sonra yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Ağustos itibarıyla yenileme ücreti 15 liradan 7 bin 437 liraya çıkacak.

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullananları para cezazı da bekliyor.

Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti - 3

İşte tam da bu sebeple tarih yaklaştıkça randevu yoğunluğu da arttı.

İstanbul'un bütün ilçelerinde randevulardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti - 4

İlçe nüfus müdürlüklerinde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar sürüyor.

Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi! Son iki güne girildi, ehliyet için 7 bin lira ödemek istemeyenler akın etti - 5

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

Sürücülerin öncelikle yenileme ücreti olan 15 lirayı bankaya yatırıp, makbuzlarını almaları, ardından internet üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturması gerekiyor.

Alınan makbuzla beraber eski ehliyet, kimlik, sağlık raporu ve iki adet fotoğraf, kan grubu belgesi ve e-Devlet üzerinden aldıkları adli sicil kaydıyla birlikte nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor.

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