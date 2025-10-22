Nüfusu 550-600 kişiydi şimdilerde 900'ü geçti: "En İyi Turizm Köyleri 2025"

TURİZMLE TANIŞMASI 1970'Lİ YILLARA DAYANIYOR

Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, AA muhabirine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne ilk başvurularını 2021'de gerçekleştirdiklerini söyledi.



Mahallenin 1970'li yıllardan itibaren turizmle tanıştığını belirten Ersan, "1970'li yılların ortalarından 1998'e kadar Türk geceleri düzenlenirdi. Bir turizm firması, köye turist getirirdi. Her perşembe köyde etkinlik olurdu. Otellerde 'her şey dahil' sistem başlayınca turist geleneği bitti. Köyümüze yine de gelen giden oluyordu. Birçok dizi, klip ve reklam çekimi yapıldı. İlk film 1986'da Hülya Avşar, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman'ın oynadığı 'Uzun Bir Gece' filmiydi." diye konuştu.



Ersan, mahalledeki turizmin yeniden canlanmasında 2016 yılında başlatılan Oyuk Festivali'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:



"Bostan korkuluğuna biz burada 'oyuk' deriz. Demet Küçükkayalar öncülüğünde köyden sekiz kişiyle oturup Oyuk Festivali'ni yapmaya karar verdik. Bizim festivalimizin farkı, Türkiye'deki tek tematik festival olması. Her sene bir tema belirliyoruz. Geçen sene şalvardı, ondan önce kadın oyukların başındaki boru yani başörtüsüydü. Resmi prosedürleri, isim tescil haklarını gibi işleri hallettik. Atölyeler kurduk, çevre düzenlemesi yaptık. İlk festivalimize 6 bin kişiyi getirmeyi başardık."



Mahalle sakinlerine kazanç sağlamayı ve şehre göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ersan, bu konuda başarılı olduklarını vurguladı.