Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller: Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 2,8 milyon artacak! 5 il düşüşte...
Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmaları sonrasında belirlendi. Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, 59 ilde nüfus artışı beklenirken, 5 ilin nüfusunda ise düşüş öngörülüyor. İşte nüfusu artması ve düşmesi beklenen o iller.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.