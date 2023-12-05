Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim
Fon dolandırıcılığı davasının kilit ismi eski banka müdürü Seçil Erzan'la ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Erzan'a para veren isimler arasında Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap da bulunuyor. Nur Erkasap, banka müdürü olması nedeniyle Erzan'a güvendiğini ve tüm birikimini kaybettiğini öne sürdü. Ayrıca Erzan'ın parayı aldıktan sonra kendisine antetli kağıtla makbuz verdiğini de iddia etti.
Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın gizli fonla dolandırdığı isimlerden biri de Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap. Erkasap, banka müdürü olması nedeniyle güvendiğini anlattı, tüm birikimini, tek seferde elden verdiğini öne sürdü.