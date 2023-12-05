Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim

Nur Ersakap, Erzan'la Florya'daki şube müdürü olduğu dönemde tanıştığını, samimi olduklarını, hem sağlık sorunları ve hem de ekonomik yönden sıkıntılı olduğu bir dönemde, Erzan'ın kendisine bankadan üst düzey bir yöneticinin başında olduğu bir fondan bahsettiğini, bunun üzerine şubeye giderek 450 bin doları elden verdiğini iddia etti. Erkasap, "'Bu özel müşterilere yapılan bir işlem. Hem paranı burada değerlendirirsin hem de rahat edersin' dedi. Ben zaten hani finans ya da bankadan bankacılıktan anlayan biri değilim. Öyle bir güven ortamı yaratıyor ki size o ne derse inanıyorsun. Yani ben de onun üzerine tamam dedim." sözleriyle kendini savundu.