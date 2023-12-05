Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim

Fon dolandırıcılığı davasının kilit ismi eski banka müdürü Seçil Erzan'la ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Erzan'a para veren isimler arasında Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap da bulunuyor. Nur Erkasap, banka müdürü olması nedeniyle Erzan'a güvendiğini ve tüm birikimini kaybettiğini öne sürdü. Ayrıca Erzan'ın parayı aldıktan sonra kendisine antetli kağıtla makbuz verdiğini de iddia etti.

Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim - 1

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın gizli fonla dolandırdığı isimlerden biri de Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap. Erkasap, banka müdürü olması nedeniyle güvendiğini anlattı, tüm birikimini, tek seferde elden verdiğini öne sürdü.

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Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim - 2

Nur Ersakap, Erzan'la Florya'daki şube müdürü olduğu dönemde tanıştığını, samimi olduklarını, hem sağlık sorunları ve hem de ekonomik yönden sıkıntılı olduğu bir dönemde, Erzan'ın kendisine bankadan üst düzey bir yöneticinin başında olduğu bir fondan bahsettiğini, bunun üzerine şubeye giderek 450 bin doları elden verdiğini iddia etti. Erkasap, "'Bu özel müşterilere yapılan bir işlem. Hem paranı burada değerlendirirsin hem de rahat edersin' dedi. Ben zaten hani finans ya da bankadan bankacılıktan anlayan biri değilim. Öyle bir güven ortamı yaratıyor ki size o ne derse inanıyorsun. Yani ben de onun üzerine tamam dedim." sözleriyle kendini savundu.

Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim - 3

Erkasap, parayı verdikten sonra Erzan'ın kendisine bilgisayar ekranından evrak gösterdiğini ayrıca antetli kağıt şeklinde makbuz aldığını da iddia etti. Erkasap, "Evrak verdi. Ama sonradan öğreniyoruz ki bana bilgisayarından da gösteriyordu 'Nur abla işte müşteri numarası bu' diyordu. Ama bilmiyorum ki her şey kendi düzenlediği bir komploymuş. Öyle ki şimdi biz mağdurken yer değişti. Yani banka mağdur oldu, biz suçlu konumuna sokuluyormuşuz gibi geldi." dedi.

Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim - 4

Erzan'ın kendisine Fatih Terim'den hiç bahsetmediğini de öne süren Erkasap, "Bana bahsettiği zaman bilir ki ben hemen Fatih ağabeye soracağım böyle bir şey var mı diye. O yüzden bana böyle bir şeyden asla bahsetmedi." sözleriyle kendini savundu.

Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim - 5

İDDİANAMEDE KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı: Tüm birikimimi elden verdim - 6

SANIK SEÇİL ERZAN'IN 226 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

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