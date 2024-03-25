Nurdağı Belediyesi hangi partide? Nurdağı Belediye başkanı kimdir? Nurdağı Belediye başkan adayları
Nurdağı Belediyesi hangi partide? Nurdağı Belediye Başkanı kimdir? Nurdağı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Nurdağı Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Nurdağı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Nurdağı yerel seçim sonuçları..
NURDAĞI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Nurdağı Belediyesini 8.873 alınan oy ve %39.60 oy oranı ile AK Parti adayı Ökkeş Kavak kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%39.60
- BBP%38.32
- İyi Parti%19.26
- DSP%1.71
- BTP%0.56
- Saadet Partisi%0.55