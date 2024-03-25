Nurdağı Belediyesi hangi partide? Nurdağı Belediye başkanı kimdir? Nurdağı Belediye başkan adayları

NURDAĞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak Kimdir?

1964 yılı Nurdağı/Kırışkal Mah.doğdu.İlkokulu Nurdağı'nda, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun oldu.

Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ön lisans bölümünü bitirdi. 2003 yılından bu yana Nurdağı Ziraat Odası Yönetim kurulu üyeliğini, 2004 yılından bu yana ise Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürüttü.

1992-1997 yılları arasında Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında ise Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2004-2009 ve 2014-2019 yıllarında AK Parti Nurdağı Belediye Meclis üyeliği yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde AK Parti adayı olarak girdiği Mahalli İdareler seçiminde Nurdağı Belediye Başkanı olarak seçildi.