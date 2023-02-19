Nurdağı'nda depremlerin acı izleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde her noktada depremin izleri görülüyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Nurdağı ilçesi büyük ölçüde enkaz yığınına döndü.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 2

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 3

Duvarları yıkılan bazı evlerin iç kısmı sokaktan görülebiliyor. Yıkılan bir evin balonlar asılı duvarı ile yıkıntılar arasındaki oyuncak ve bisikletler yürek burkuyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 4

İlçenin Kahramanmaraş Bulvarı boyunca uzanan oto alım-satım bölgesinde hasar gören yüzlerce araç depremin şiddetini gösteriyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 5

Çekilen fotoğraflar ve drone görüntüleri, depremin acı izlerini gözler önüne seriyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 6

İlk andan itibaren hükümet, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve halkın işbirliğiyle depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, ilçede 28 mutfakta günlük 75-80 bin kişiye yemek veriliyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 7

Çok sayıda kişinin çadırlarda yaşamını sürdürdüğü ilçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, depremzedelerin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar devam ediyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 8

Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla ülkenin birçok yerinden gelen belediye ekipleri, çöplerin toplanmasından suların verilmesine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 9
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 10
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 11
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 12
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 13
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 14
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 15
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 16
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 17
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 18
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 19
Nurdağı'nda depremlerin acı izleri - 20

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