Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında?
İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın hayatın ve kariyerine dair detaylar gündemde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesinde Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı. Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı. Peki, Nuri Aslan aslen nereli, kaç yaşında?
Nuri Aslan, İBB'de 1. başkan vekili olarak görev yürütüyor. Aslan, Kızılay Küçükçekmece Başkanvekili, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulunde bulundu. İşte, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın hayatı ve biyografisi...