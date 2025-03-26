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Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında?

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın hayatın ve kariyerine dair detaylar gündemde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesinde Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı. Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı. Peki, Nuri Aslan aslen nereli, kaç yaşında?

Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 1

Nuri Aslan, İBB'de 1. başkan vekili olarak görev yürütüyor. Aslan, Kızılay Küçükçekmece Başkanvekili, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulunde bulundu. İşte, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın hayatı ve biyografisi...

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Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 2

NURİ ASLAN KİMDİR?

Aslan, 1969 yılında Siavas'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da, lisans eğitimini ise 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 3

Bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmüş olan Nuri Aslan, 1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyeliği, 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkanvekilliği, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yıllarında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu ( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yıllarında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkanvekilliği görevlerini yerine getirdi. Ayrıca 2011-2019 yılları arasında da Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde görev aldı.

Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 4

Nuri Aslan, 2019-2024 arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren de İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi. Nuri Aslan evli ve üç çocuk babasıdır.

Aslan, 26 Mart günü yapılan seçimle Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten Başkanvekili seçildi.

Başkanvekili seçiminde iki aday da gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamadı ve üçüncü turda Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. 

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