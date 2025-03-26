Nuri Aslan Hayatı | İBB Başkanvekili Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Nuri Aslan, 2019-2024 arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren de İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi. Nuri Aslan evli ve üç çocuk babasıdır.

Aslan, 26 Mart günü yapılan seçimle Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten Başkanvekili seçildi.

Başkanvekili seçiminde iki aday da gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamadı ve üçüncü turda Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı.