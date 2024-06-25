O güne dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (27 Haziran BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Kağıthane, Esenler, Esenyurt ve daha birçok ilçede bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Haziran BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
27 HAZİRAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 27 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;