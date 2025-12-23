O ilçede oturanlar dikkat. Ankara'da 24 saat su kesintisi yaşanacak (23 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)

Arıza Tarihi: 22.12.2025 15:35:00

Tamir Tarihi: 23.12.2025 17:30:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 22.12.2025-23.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar