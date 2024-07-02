O ilde şiddetli kuraklık yaşanıyor! Barajlar, göller, dereler kuruma noktasına geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ‘su yılı yağışların geçen yıl ile karşılaştırması’ tablosuna göre Samsun’da yağışlar geçen yıla oranla en az yüzde 20 ila 40 arasında azaldı. Ayrıca Samsun son verilere göre ‘şiddetli kuraklık’ yaşanan iller arasına girdi.
MGM Araştırma Dairesi Başkanlığı Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü 1 Ekim 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki su yılı yağışların geçen yıl ile karşılaştırması tablosunu yayımladı.
Tabloya göre Haziran ayına kadar olan bölümde yağışların geçen yıla oranla yüze 20-40 oranında azaldığı ifade edildi. Haziran’ın tamımı ve Temmuz başında da Samsun merkezine yağış düşmemesi bu rakamın daha da yükseleceğini ve ‘kuraklık’ şiddetinin daha da artacağının endişesini oluşturdu.