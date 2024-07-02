O ilde şiddetli kuraklık yaşanıyor! Barajlar, göller, dereler kuruma noktasına geldi

SAMSUN'DA "ŞİDDETLİ KURAKLUK" YAŞANIYOR

Müdürlüğün Meteoroloji Kuraklık Haritası son 3 aylık verilerine göre de Samsun’da ‘şiddetli kuraklık’ yaşanıyor. Haziran ayında yayımlanan rapora göre Türkiye’deki en kurak yerler, ‘olağanüstü kurak’ olarak nitelendirilen Antalya ve Uşak olarak dikkat çekerken, Samsun ise 'şiddetli kuraklık' ile yağışsızlıkta bu illeri takip etti. Kuraklık tablosuna en riski kategori 'olağanüstü' olarak nitelendirilirken bunu 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak', 'orta kurak, 'hafif kurak', 'normal civarı', 'hafif nemli', 'orta nemli', 'çok nemli', 'aşırı nemli' ve 'olağanüstü nemli' kategorileri takip ediyor.