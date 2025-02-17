Obez kedi Cüce'ye özel diyet: 18 kedisini sokağa bırakmadı müstakil eve taşındı

Bu kadar çok kediyle yaşamanın maddi ve manevi zorlukları olduğuna da değinen Olcay, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugüne kadar 150 kedi baktık. Kimilerini tedavi ettirdik, sahiplendirdik kimilerini sahiplendiremedik. Ailecek kedileri sevdiğimiz için bu duruma gelmiş bulunmaktayız. Sadece evdeki kedilerle sınırlı kalamıyoruz. Yolda hasta veya yaralı kedi gördüğümüzde kliniğe bırakmak zorunda kaldığımız için maddi ve manevi anlamda zorlanıyoruz. Sahiplendirmeyi çok isterim ama iyi bakacak insanlar bulmam lazım. Benim elimdeki grup belli yaşa gelmiş ve belli mamalar yemek zorundalar. Yavrular onların mamasını yemeğe çalıştığı için sıkıntı yaşıyorum. Diyabetik ve gastro mamalar kullanıyoruz, alerjisi bulunan 8-10 yaş arasındaki kediler için. Evimizdeki 3 ayrı odada ve salonda yaşıyor kediler."





