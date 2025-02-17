Obez kedi Cüce'ye özel diyet: 18 kedisini sokağa bırakmadı müstakil eve taşındı
Çanakkale'de yaşayan Jale Olcay, tedavi masraflarını üstlenerek sokaktan sahiplendiği, her birini ihtiyaçlarına göre özel mamalarla beslediği 18 kedisiyle 2 katlı müstakil evini paylaşıyor.
Ev hanımı Jale Olcay'ın kedilerle olan dostluğu, 20 yıl önce İstanbul'dayken 6 yaşındaki kızının istediği üzerine sokaktan sahiplendiği bir kediyle başladı. "Minik" adını verdiği kedi, yıllar içinde ailenin bir parçası haline geldi.