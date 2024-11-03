Obez kedi Ekmek arkadaşı Şiraz'ın yolunda: Sadece yarım kilo verdi, yüzmekten nefret ediyor
Obez kedi Ekmek, arkadaşı Şiraz gibi pilates, koşu bandı ve yüzme desteğiyle fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Veterinerler, Ekmek'in zayıflama sürecinin zorlu geçtiğini belirtiyor. Bir ayda sadece yarım kilo veren Ekmek'in yüzmekten nefret ettiği ifade ediliyor.
Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan Ekmek isimli kedi, 6 kilo vererek sağlığına kavuşan arkadaşı Şiraz isimli kedi gibi pilates ve yüzmeyle fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.