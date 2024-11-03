Obez kedi Ekmek arkadaşı Şiraz'ın yolunda: Sadece yarım kilo verdi, yüzmekten nefret ediyor

Veteriner hekim Terzi, Ekmek'in Şiraz'a göre daha zor bir hasta olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek birazcık daha hırçın bir çocuk. O yüzden egzersizlerini yaptırırken biraz daha zorlanıyoruz. Zayıflama süreci Şiraz'a göre daha uzun sürecek gibi. Şiraz'a göre kilosu biraz daha fazla ve Şiraz daha uyumluydu. Şiraz'a daha kolay egzersiz yaptırıyorduk ama Ekmek birazcık daha hırçın. Ekmek, yüzmede zorluyor, genelde kediler suyu sevmez biliyorsunuz. Yüzmekten nefret ediyor diyebiliriz. Zayıflaması için mecburen yaptırıyoruz. Şiraz ideal kilosuna kavuştu, artık bir sıkıntısı yok. Ekmek de o kiloya düşecektir. Bizim hedefimiz ortalama 4-5 aylık süreçte ideal kilosuna ulaşması. Tabii bu süreç biraz daha uzayabilir."