Denli, Şiraz'ın bir süre sonra alışmaya başladığını kaydederek, "Alışması sakin olduğu anlamına gelmiyor. Canı egzersiz yapmak istemediği her an tepkisini gösteriyordu. Şu an 3,5 kilo. Kilosunu kontrol altında tutuyoruz. Şu an çok daha hareketli, daha fazla oyun oynayan kedi haline geldi." dedi.