Obruklar ve evlerde çatlaklar oluştu: O ilçe için uyarı geldi

Eğirdir Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Nail Göztaş, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından uyarılarda bulundu.

Son dönemde artan bilinçsiz sondaj faaliyetlerinin zemini olumsuz etkilediğini belirten Göztaş, "Yaşanan susuzluk sonrası vatandaşlarımız, bahçelerinde kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtırmaya başladı. Ancak mühendislik kontrolü olmadan yapılan bu sondajlar, ciddi risk oluşturuyor." dedi.

Bazı bahçelerde yarıklar ile bahçe evlerinin duvarında çatlaklar ve küçük obruklar tespit ettiklerini dile getiren Göztaş, "Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sondaj vurma konusunda mutlaka yetkililerle irtibat kurulmalı, aksi halde hem kendi can ve mal güvenlikleri hem de komşuların güvenliği tehlikeye giriyor." ifadelerini kullandı.

Göztaş, olası çatlak durumunda belediye ekiplerine haber verilmesi gerektiğini dile getirdi.