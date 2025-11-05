Obruklar ve evlerde çatlaklar oluştu: O ilçe için uyarı geldi
05.11.2025 13:04
DHA
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meyve bazı meyve bahçelerinde obruklar, evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Uzmanlar, bilinçsiz sondaj faaliyetlerinin zemini olumsuz etkilediğini açıkladı.
Eğirdir ilçesinin genelinde ve Bağlar Mahallesi'nde son aylarda bazı bahçelerde küçük obruklar oluşurken, evlerin duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi.
Bölgede inceleme yapan Eğirdir Belediyesi ekipleri, çok sayıda bahçe ve evin zemininde derin yarıklar ile duvar ve kolonlarda çatlaklar tespit etti.
BİLİNÇSİZ SONDAJ
Eğirdir Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Nail Göztaş, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından uyarılarda bulundu.
Son dönemde artan bilinçsiz sondaj faaliyetlerinin zemini olumsuz etkilediğini belirten Göztaş, "Yaşanan susuzluk sonrası vatandaşlarımız, bahçelerinde kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtırmaya başladı. Ancak mühendislik kontrolü olmadan yapılan bu sondajlar, ciddi risk oluşturuyor." dedi.
Bazı bahçelerde yarıklar ile bahçe evlerinin duvarında çatlaklar ve küçük obruklar tespit ettiklerini dile getiren Göztaş, "Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sondaj vurma konusunda mutlaka yetkililerle irtibat kurulmalı, aksi halde hem kendi can ve mal güvenlikleri hem de komşuların güvenliği tehlikeye giriyor." ifadelerini kullandı.
Göztaş, olası çatlak durumunda belediye ekiplerine haber verilmesi gerektiğini dile getirdi.
KURAKLIK VE BİLİNÇSİZ SONDAJ TEHLİKESİ
Yetkililer, küresel ısınmanın etkilerinin ve uzun süredir devam eden kuraklığın yer altı su seviyelerini düşürdüğünü belirtirken kontrolsüz sondaj faaliyetlerinin yer altı boşluklarına ve zeminde stabilite kaybına neden olabileceğini ifade etti.
Eğirdir ilçesinde bu tür sorunların artabileceğine dikkat çekilirken, resmi izinler ve teknik çalışmalar olmadan sondaj açılmaması gerektiği kaydedildi.