Oburca beslenip hem insana hem doğaya zarar veriyor. Samsun'da çam kese tırtılı istilası
28.01.2026 01:30
İHA
Samsun'da son dönemlerde çam ağaçlarında yoğun olarak görülen çam kese tırtılı, hem orman ekosistemi hem de insan sağlığı açısından tehdit oluşturuyor.
Samsun ormanlarını çam tırtılı istila ediyor. Uzmanı uyarıyor, “Hem doğaya hem de insana zararlı olabilir.”
OBURCU BESLENİP CİDDİ ZARAR VERİYOR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğini belirtti.
Akça, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar." dedi.
Önlem alınmadığı takdirde zararın artacağını vurgulayan Akça, "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez. Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar." şeklinde çam tırtıllarına yönelik bilgi verdi.
İNSANDA ALERJİYE NEDEN OLABİLİR
Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açabileceğine yönelik uyarıda bulunan Akça, bitkilere de yaprakları yiyerek zarar verdiğini belirtti.
Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir. Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir" diye konuşan Akça, küresel ısınmanın böcek popülasyonlarını artırdığına da dikkat çekti.