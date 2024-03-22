OCAK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - OCAK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
OCAK PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il OCAK PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için OCAK PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL OCAK PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Azad Seyitoğlu
- Ankara: Murat Yardımcı
- Aydın: Mehmet Temel
- Bursa: Serkan Kalkan
- İstanbul: Osman Çelik
- Malatya: Mehmet Coşkun