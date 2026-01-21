Ocakbaşındaki cinayetin ardından intikam planı çıktı: "Yapmam gerekiyordu, yaptım"
21.01.2026 09:59
İHA
Adana'da öldürülen restoran sahibinin, intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan tetikçi ifadesinde, "Yapmam gerekiyordu, yaptım." dedi.
Adana'da geçen yıl 29 Kasım tarihinde öldürülen restoran sahibinin intikam cinayetine kurban gittiği belirlendi.
Olay, geçen yıl 29 Kasım günü 00.15 sıralarında Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda yer alan bir restoranda meydana geldi.
İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen iki şüpheli motosiklet ile restorana geldi.
Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca ile ateş açtı.
Ardından şüpheli kendisini bekleyen motosiklet binip hızla olay yerinden kaçtı.
Başından ve göğsünden yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cinayete ilişkin soruşturma başlatan emniyet güçleri, tetiği çekenin 17 yaşındaki D.E.A. olduğunu belirledi.
CİNAYET, DAHA ÖNCE YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIYLA İLİŞKİLİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayeti işleyen zanlının arkadaşı M.C.Ö.'nün 23 Kasım günü bir eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığını tespit etti.
M.C.Ö.'yü yaralayan saldırgan R.H.'nin saklanması için ise öldürülen restoran sahibinin oğlu M.E.D.'nin yardımcı olduğu belirlendi.
Cinayet büro polisleri, bu olayın ardından Durmaz cinayetinin intikam işlendiğini ortaya çıkardı.
"YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM"
Cinayet Büro Amirliği ekipleri D.E.A.'nın yardım ettiği öne sürülen daha önceki olayda yaralanan M.C.Ö., U.Ç., H.Y., V.G., C.K., Ş.D., M.A., M.E.B., M.Y. ve U.C.'yi saklandıkları adreste yakaladı.
Katil zanlısı D.E.A. ve yanındaki arkadaşı Y.A.B. Edirne'ye giderek yurt dışına kaçmak istedi.
D.E.A. ve Y.A.B., Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
Adana'ya getirilen katil zanlısı D.E.A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Yapmam gerekiyordu, yaptım." dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından 12 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, U.C. adli kontrol şartı, M.Y. ise savcılıktan serbest kaldı.
D.E.A.'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.