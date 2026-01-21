Ocakbaşındaki cinayetin ardından intikam planı çıktı: "Yapmam gerekiyordu, yaptım"

Olay, geçen yıl 29 Kasım günü 00.15 sıralarında Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda yer alan bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen iki şüpheli motosiklet ile restorana geldi.

Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca ile ateş açtı.