Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ödemiş Belediyesi Başkanı Mehmet Eriş Kimdir?

İzmir'in Kiraz ilçesinde 1958 yılında dünyaya gelen Mehmet Eriş, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı.



1980 yılında Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen okulundan mezun olan Eriş, aynı öğretmenliğe başladı.



1999 yılında Ödemiş Belediye Başkanı seçilen Eriş evli ve 2 çocuk babası.

