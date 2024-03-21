Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları
Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye Başkanı kimdir? Ödemiş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Ödemiş Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Ödemiş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları..
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Ödemiş Belediyesini 45.783 alınan oy ve %52.93 oy oranı ile CHP adayı Mehmet Eriş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP MEHMET ERİŞ 45.783 %52.93
- AK PARTİ MÜNİR BEZMEZ 38.570 %44.59
- DP HALİS DANAGÜDEN 915 %1.06
- SAADET PARTİSİ ŞAHAP BOZKURT 558 %0.65
- DSP GÜNGÖR DEMİRKAYA 361 %0.42
- VATAN PARTİSİ ABDULLAH ÖZOĞLU 211 %0.24
- BTP KAZIM ÇETİN 93 %0.11