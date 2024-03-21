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Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları

Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye Başkanı kimdir? Ödemiş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Ödemiş Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Ödemiş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları..

Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları - 1

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Ödemiş Belediyesini 45.783 alınan oy ve %52.93 oy oranı ile CHP adayı Mehmet Eriş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP MEHMET ERİŞ 45.783 %52.93
  • AK PARTİ MÜNİR BEZMEZ 38.570 %44.59
  • DP HALİS DANAGÜDEN 915 %1.06
  • SAADET PARTİSİ ŞAHAP BOZKURT 558 %0.65
  • DSP GÜNGÖR DEMİRKAYA 361 %0.42
  • VATAN PARTİSİ ABDULLAH ÖZOĞLU 211 %0.24
  • BTP KAZIM ÇETİN 93 %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları - 2

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ödemiş Belediyesi Başkanı Mehmet Eriş Kimdir?

İzmir'in Kiraz ilçesinde 1958 yılında dünyaya gelen Mehmet Eriş, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı.

1980 yılında Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen okulundan mezun olan Eriş, aynı öğretmenliğe başladı.

1999 yılında Ödemiş Belediye Başkanı seçilen Eriş evli ve 2 çocuk babası.

Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları - 3

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA TURAN
  • ALİ HADİM
  • MEHMET BAYINDIR
  • GÜVEN KILIÇ
  • ERDAL GÜMÜŞTEKİN
  • SEVDA İNANLI
  • ORHAN HALICI
  • MEHMET NEZİR KABAK
  • SİMGE SÖNMEZ
  • MEHMET DAĞLI
  • KAZIM ÇETİN
  • NEDİM DÖNER
  • DİLEK ACAR GÜLEÇ
  • KAMİL PINAR
  • FİRDES MURSALLI
  • CANSU AĞARTAN
  • MUSTAFA YORUCU
  • HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
Ödemiş Belediyesi hangi partide? Ödemiş Belediye başkanı kimdir? Ödemiş Belediye başkan adayları - 4

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Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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