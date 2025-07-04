İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme, Buca, Ödemiş ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 1

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Alevlerle mücadelenin en yoğun olduğu nokta Ödemiş'ten dün iki acı haber geldi.

Bir orman işçisi şehit oldu, yatağa bağımlı bir vatandaş yaşamını yitirdi.

İlçede yedi mahalle tahliye edildi.

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca ve Ödemiş ilçelerindeki yangınların da kontrol altına alındığını açıkladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 2

YANGINLARDA SON DURUM

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle: 

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:

İzmir / Buca

İzmir / Ödemiş

Bursa / Yenişehir

Eskişehir / Seyitgazi

Balıkesir / Savaştepe

Kahramanmaraş / Andırın

Çanakkale / Çan

yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutmak çalışmaları sürmektedir. 

Devam eden yangınlarda;

Muğla / Milas

Manisa / Saruhanlı

büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.  Tamamen kontrol altına almak için çalışamalar devam etmektedir.

Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir.

Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Batan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 3

İZMİR ÖDEMİŞ'TE SON DURUM

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başladı.

Ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ilerledi.

Ekipler, bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın yatağa bağımlı olduğu, eşinin yangın sırasında yardım istemek için evden ayrıldığı anlaşıldı.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 4

KÖSELER SIRTLARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Ödemiş'teki orman yangını Köseler Mahallesi'nin sırtlarında etkili olurken, söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan sürüyor.

Helikopterler, Aktaş ve Rahmanlar barajlarından aldıkları suyu sortilerle alevli bölgelere bırakıyor.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 5

YEDİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İlçede tahliye edilen mahalle sayısı yedi oldu.

Yangın bölesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edildi.

Bölgedeki çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçenin de zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 6

"ALEVLER EVLERE KADAR GELDİ"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Engin Bek, "Şu an çok kötü, ciğerimiz yanıyor. Dağlarımız, bahçelerimiz yandı. Köseler ve Karadoğan köylerini boşalttılar." dedi.

Alevlerin evlere kadar geldiğini anlatan Bek, "Herkes elinden geleni yaptı ama imkanlar yetersiz kaldı. İki gündür yangın devam ediyor. Bugün azalan alevler yeniden çoğaldı." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 7

BUCA'DAKİ YANGINDA SON DURUM

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor.

Yaklaşık 20 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 8

Söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi.

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor.

Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 9

ÇEŞME'DE SON DURUM

Orman yangınıyla mücadelenin diğer adresi Çeşme...

Söndürme çalışmalarının ikinci gününde de ekiplerin önündeki en büyük engel şiddetli rüzgardı.

Alevlerin yaklaştığı Ildır Mahallesi'nde bir site tahliye edildi.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 10

Havanın kararmasıyla birlikte alevler; Alaçatı Port'tan da görüldü.

İlerleyen saatlerde son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; yangının enerjisinin düştüğünü açıkladı.

Havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla birlikte Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı - 11

ÇEŞME OTOYOLU TRAFİĞE AÇILDI MI?

İzmir'deki yangınlar nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bülteni ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çeşme Otoyolu ayrımı ile havalimanı kavşakları arasında (Yıldızköy mevkisi) çıkan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan İzmir-Aydın Otoyolu, yeniden ulaşıma açıldı.

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