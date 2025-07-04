İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Alevlerle mücadelenin en yoğun olduğu nokta Ödemiş'ten dün iki acı haber geldi.

Bir orman işçisi şehit oldu, yatağa bağımlı bir vatandaş yaşamını yitirdi.

İlçede yedi mahalle tahliye edildi.

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca ve Ödemiş ilçelerindeki yangınların da kontrol altına alındığını açıkladı.