Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit düşen dozer operatörü İbrahim Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 1

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir (39) için tören düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 2

Şehit Demir'ina Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Karşıyaka ilçesindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, cenazenin getirilişi sırasında gözyaşı döken Demir'in mesai arkadaşlarını teselli etti.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 3

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman çalışanlarının yangınlarla fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

İbrahim Demir'in, Ödemiş'teki hızlı ve düzensiz seyreden yangında canını hiç düşünmeden tehlikeye attığını belirten Elban, şunları söyledi:
"Muhtemelen hiç dinlenmeden ve yorulmadan o mücadeleyi veriyordu. Onların bu kahramanca mücadelesidir ki, ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular.

Bu rahatlığın ve huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Ormanlarımız ve Anadolu toprağımız yeterince şehit verdi." dedi.

Karacabey ise yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı diledi.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 4

"SON ŞEHİDİMİZ OLSUN"

Demir'in emaneti olan ailesi ve yakınlarına sahip çıkacaklarını anlatan Karacabey, "Umut ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadeledeki son şehidimiz olsun. Maalesef şimdiye kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 5

Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

Demir'in naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı.

Cenaze, Konya'nın Ilgın ilçesine götürüldü.
Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya gelen evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir, 2008'den bu yana Ilgın Orman İşletme Şefliğinde dozer operatörü olarak görev yapıyordu.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 6

NE OLMUŞTU?

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 7

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda - 8

Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit olmuş, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin de yaralanmıştı.

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