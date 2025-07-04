Ödemiş yangını | Kahraman orman işçisine gözyaşlarıyla veda

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman çalışanlarının yangınlarla fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

İbrahim Demir'in, Ödemiş'teki hızlı ve düzensiz seyreden yangında canını hiç düşünmeden tehlikeye attığını belirten Elban, şunları söyledi:

"Muhtemelen hiç dinlenmeden ve yorulmadan o mücadeleyi veriyordu. Onların bu kahramanca mücadelesidir ki, ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular.

Bu rahatlığın ve huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Ormanlarımız ve Anadolu toprağımız yeterince şehit verdi." dedi.

Karacabey ise yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı diledi.