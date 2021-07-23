Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan ve 4 dekar alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yangında 500 ila 600 yıllık bazı anıt zeytin ağaçları da zarar gördü.

Anadolu Ajansı 23.07.2021 - 03:50

Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu - 1
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 dekar alanda etkili olan yangında, bazı anıt zeytin ağaçları da zarar gördü.
Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu - 2

Karadoğan Mahallesi Balyeri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu - 3

Ödemiş Belediyesine ait iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine vatandaşlar da destek verdi.

4 dekar alada etkili olan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu - 4

Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen, yaptığı açıklamada, yangın üzerine itfaiye ve jandarmaya haber verdiklerini belirtti.

Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu - 5

Yangının itfaiye ve iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirten Köymen, "Mahallemiz sınırları için de Vakıflara ait arazilerde çıkan yangın neticesinde tarihi 500 ila 600 yıllık bazı zeytin ağaçları yandı. Zeytin ağaçlarının yanı sıra bölgedeki bazı ağaçlar da yangından zarar gördü." dedi.

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