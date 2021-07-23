Ödemiş'te yangın: Anıt zeytin ağaçları kül oldu

Yangının itfaiye ve iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirten Köymen, "Mahallemiz sınırları için de Vakıflara ait arazilerde çıkan yangın neticesinde tarihi 500 ila 600 yıllık bazı zeytin ağaçları yandı. Zeytin ağaçlarının yanı sıra bölgedeki bazı ağaçlar da yangından zarar gördü." dedi.