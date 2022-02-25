Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Ukrayna'nın Odessa açıklarında dün bomba isabet eden Türk sahipli gemi İstanbul'a geldi. Firmadan yapılan açıklamada, gemide sadece hafif maddi hasar olduğu belirtildi.

Haberler - DHA 25.02.2022 - 12:49 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 12:57

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 1

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce dün 'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklanmıştı.

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 2

Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter adlı kuru yük gemisi bugün saat 11.40 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. 

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 3

Geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti. 

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 4

"HAFİF MADDİ HASAR GERÇEKLEŞTİ"

Yasa Gemi İşletmeciliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada,  "Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, Odessa/Ukrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir" denilmişti.

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 5

Karadeniz'de Türk gemisine bomba isabet etti (HABERE GİT)

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 6
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 7
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 8
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 9
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 10
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 11
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - 12

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