Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

"HAFİF MADDİ HASAR GERÇEKLEŞTİ"

Yasa Gemi İşletmeciliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, Odessa/Ukrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir" denilmişti.