ODTÜ'den müsilaj araştırması: Bilim-2 karaya döndü

DHA 04.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 09:38
Araştırma gemisi 3 günlük incelemenin ardın dün akşam Haydarpaşa'ya döndü.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu 3 gündür Marmara Denizi genelinde süren çalışmalarıyla ilgili olarak, " Son gördüğümüz durum gerçekten müsilaj çok yaygın" dedi.
Atık suların özellikle boğazda boğaz alt suyuna deşarj verildiğini anlatan Salihoğlu şunları söyledi:
"Bunların Karadeniz'e gideceği varsayılıyor. Alt su Karadeniz'e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı üst suya karışıyor ve Marmara'ya geri dönüyor. Biz hem bakanlıkla hem de belediyelerle yakın çalışıyoruz. Nerelerde arıtmalar var biliyoruz, hangi seviyede arıtıldığını biliyoruz"
denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgı.
Bilim insanları, deniz salgısının birden fazla sebebi olduğunu dile getiriyor.
ancak araştırmalara göre, en baskın nedenin atıklar olduğuna dikkat çekiliyor.