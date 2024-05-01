ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yapabilmek için girdiği online mülakat sırasında kalp krizi geçirdi. Mülakattaki öğretim görevlisinin durumu okula bildirmesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Teoman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç Teoman, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği online görüşme sırasında fenalaştı.