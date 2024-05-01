ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yapabilmek için girdiği online mülakat sırasında kalp krizi geçirdi. Mülakattaki öğretim görevlisinin durumu okula bildirmesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Teoman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç Teoman, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi - 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği online görüşme sırasında fenalaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi - 2

Görüşme yaptığı öğretim görevlisinin durumu ODTÜ’ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi - 3

Ekipler genç Teoman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi - 4

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın cenazesi, memleketi Antalya’ya getirildi.

ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi - 5

Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekerli Mezarlığı’nda defnedildi.

ODTÜ’lü Teoman’ın acı ölümü: Yüksek lisans için girdiği online mülakatta kalp krizi geçirdi - 6

Cenaze törenine Arslan’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan’ın ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı.
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