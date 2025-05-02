Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili

ACILI BABA: GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY ORTADA

Baba Mahmut Akyol, karara tepki gösterdi. "Evimizin ortasına kocaman bir bomba düştü." diyen acılı baba, "Görüntülerde her şey ortada. Yaya geçidi, ışıklı tabela ve yol veren araç var; ona rağmen aşırı hızla fren yapmadan kızıma vuruyor. Durması gerekirken, selektör yapıyor. Bu bir trafik kazası değil, bir cinayet. Kızımı ellerimle toprağa verdim. Adaletimize güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. En ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

Ailenin avukatı Berkay Boran ise şunları söyledi:

"Asliye ceza mahkemesinde görülen önceki duruşmada dosyanın 'olası kast' kapsamında değerlendirilebileceğine binaen görevsizlik verilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz kabul edildi.

Akabinde dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi ancak ağır ceza mahkemesi karşı görevsizlik kararı verdi. Karara itiraz ettik. Asliye cezada verilen görevsizlik kararı doğru bir karardır. Dosyanın içeriği ile uyumludur.

Ağır ceza mahkemesinin mevcut delilleri değerlendirmeden verdiği kararın yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Karşı görevsizlik kararı süreci uzatmaktadır. Adaletin bir an önce tecelli etmesini temenni ediyoruz."