Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili

Mersin'de trafik kazasına kurban giden keman sanatçısı Laçin Akyol'un dava dosyası ağır cezadan geri döndü. Genç kızın ailesi karara tepkili.

Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 1

Mersin'de trafik kazasında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin dava dısyası, ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 2

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü.

Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Akyol'un 6 Şubat'ta akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 3

YAYA GEÇİDİNDE FRENE BİLE BASMADI

Laçin'in ölümüne neden olan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, başka bir sürücünün otomobilini durdurarak yaya geçidinden geçenlere yol verdiği, İbrahim Halil Çabalar'ın ise Laçin'e fren yapmadan otomobiliyle selektör yakarak süratle çarptığı görüldü.

Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 4

KAZADA LAÇİN'İN SUÇU YOK

Gözaltına alınıp, tutuklanan İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede; İbrahim Halil Çabalar'ın bilinçli taksirle öldürme suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede; Çabalar'ın, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek maddesini ihlal ettiğine yer verildi.

Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 5

"O ANDA FREN YAPMADIM"

Davanın ilk duruşması, 21 Mart'ta Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada söz verilen sanık Çabalar, "Olay günü sol şeritte seyir halinde gidiyordum. Birden bir yaya önüme çıktı ve çıkar çıkmaz çarptım. O anda fren yapmadım. Yaya kaputa çıktıktan sonra fren yaptım." dedi.

Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 6

DOSYA AĞIR CEZADAN GERİ DÖNDÜ

Laçin ailesinin avukat Berkay Boran, olayda bilinçli taksiri aşan olası kast halinin olduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi.

Avukatı Boran, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, eylemin kasten öldürme kapsamında değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğine ağır ceza mahkemesinin karar vermesi gerektiğini belirterek, dosyanın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı geri gönderdi. Akyol ailesi de avukatları Berkay Boran aracılığı ile karara itiraz etti.

Ödüllü kemancı Laçin'in dosyası ağır cezadan geri döndü: Acılı ailesi karara tepkili - 7

ACILI BABA: GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY ORTADA

Baba Mahmut Akyol, karara tepki gösterdi. "Evimizin ortasına kocaman bir bomba düştü." diyen acılı baba, "Görüntülerde her şey ortada. Yaya geçidi, ışıklı tabela ve yol veren araç var; ona rağmen aşırı hızla fren yapmadan kızıma vuruyor. Durması gerekirken, selektör yapıyor. Bu bir trafik kazası değil, bir cinayet. Kızımı ellerimle toprağa verdim. Adaletimize güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. En ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

Ailenin avukatı Berkay Boran ise şunları söyledi:

"Asliye ceza mahkemesinde görülen önceki duruşmada dosyanın 'olası kast' kapsamında değerlendirilebileceğine binaen görevsizlik verilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz kabul edildi.

Akabinde dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi ancak ağır ceza mahkemesi karşı görevsizlik kararı verdi. Karara itiraz ettik. Asliye cezada verilen görevsizlik kararı doğru bir karardır. Dosyanın içeriği ile uyumludur.

Ağır ceza mahkemesinin mevcut delilleri değerlendirmeden verdiği kararın yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Karşı görevsizlik kararı süreci uzatmaktadır. Adaletin bir an önce tecelli etmesini temenni ediyoruz."

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