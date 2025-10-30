Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 1

Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada karar açıklandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 2

"MELEK GİBİ BİR KIZDI"

Mütalaaya ilişkin söz alan Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın "kast" unsuru kapsamda olduğunu savunarak, İ.H.Ç.'ye "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada gözyaşı döken Mahmut Akyol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız." diye konuştu.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 3

Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 4

"OLAYIN YAŞANMASINI İSTEMEZDİM"

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim." dedi.

4,5 YIL HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı, dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak Laçin Akyol'a vermişti.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 6

LAÇİN ÖDÜL DE ALMIŞTI

Laçin Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 7

NE OLMUŞTU?

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu - 8

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER