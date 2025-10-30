Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu

"MELEK GİBİ BİR KIZDI"

Mütalaaya ilişkin söz alan Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın "kast" unsuru kapsamda olduğunu savunarak, İ.H.Ç.'ye "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada gözyaşı döken Mahmut Akyol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız." diye konuştu.