Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Sürücünün cezası belli oldu
Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada karar açıklandı.
Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.