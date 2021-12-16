Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu

Haberler - DHA 16.12.2021 - 11:24
Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Esma Demir, köyünde odun kırıp, tarla sürerek hazırlandığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Başalan köyünde ailesiyle birlikte yaşayan, Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Esma Demir, 2 yıl önce öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle bilek güreşi sporuna başladı.
Katıldığı ilk yarışmada Türkiye şampiyonu olan Esma, kısa sürede milli takıma seçildi.
Okul ve antrenmanlarından kalan zamanda odun kırıp balya taşıyan, hayvanları otlatıp tarla süren Esma, 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 15 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda 60 kilogram kategorisinde sağ kolda 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.
2 yıl önce bilek güreşi sporuyla uğraşmaya başladığını söyleyen Esma Demir, "Birinci olmayı hedeflemiştim, İstiklal Marşımızın okunmasını çok istiyordum. İlk kez katıldığım turnuvada üçüncülük kazanmak da çok güzel. Bilek güreşi hayata atılmama, kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Kadınlara da tavsiye ediyorum" dedi.
Kızı Esma'nın başarısıyla gururlandığını belirten Seyidahmet Demir, "Kızımın başarısını duyduğum an çok büyük mutluluk yaşadım, ağlamak geldi içimden. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için mutluyum, gururluyum. Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdı. Tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum bu madalyanın" diye konuştu.
Nuray Demir de kızının başarısını duyunca çok heyecanlandığını belirterek, "Duyduğum an çok sevindim, dünyalar benim oldu. Heyecandan hasta olacağım diye korktum. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun istedim hep, Allah da bana bunu nasip etti. İyi ki dünyaya getirmişim. Bu sporu tüm kız çocuklarımıza tavsiye ederim" şeklinde konuştu.