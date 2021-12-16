Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu

'HEYECANDAN HASTA OLACAĞIM DİYE KORKTUM'

Nuray Demir de kızının başarısını duyunca çok heyecanlandığını belirterek, "Duyduğum an çok sevindim, dünyalar benim oldu. Heyecandan hasta olacağım diye korktum. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun istedim hep, Allah da bana bunu nasip etti. İyi ki dünyaya getirmişim. Bu sporu tüm kız çocuklarımıza tavsiye ederim" şeklinde konuştu.