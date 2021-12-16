Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu

Samsun’un Başalan köyünde yaşayan milli sporcu Esma Demir köyünde odun kırıp, tarla sürerek hazırlandığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Haberler - DHA 16.12.2021 - 11:24

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 1

'da yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Esma Demir, köyünde odun kırıp, tarla sürerek hazırlandığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 2

Başalan köyünde ailesiyle birlikte yaşayan, Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Esma Demir, 2 yıl önce öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle bilek güreşi sporuna başladı.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 3

Katıldığı ilk yarışmada şampiyonu olan Esma, kısa sürede milli takıma seçildi.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 4

Okul ve antrenmanlarından kalan zamanda odun kırıp balya taşıyan, hayvanları otlatıp tarla süren Esma, 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 15 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda 60 kilogram kategorisinde sağ kolda 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 5

'İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAYI İSTİYORDUM'

2 yıl önce bilek güreşi sporuyla uğraşmaya başladığını söyleyen Esma Demir, "Birinci olmayı hedeflemiştim, İstiklal Marşımızın okunmasını çok istiyordum. İlk kez katıldığım turnuvada üçüncülük kazanmak da çok güzel. Bilek güreşi hayata atılmama, kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Kadınlara da tavsiye ediyorum" dedi.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 6

'BAŞARIYI DUYUNCA İÇİMDEN AĞLAMAK GELDİ'

Kızı Esma'nın başarısıyla gururlandığını belirten Seyidahmet Demir, "Kızımın başarısını duyduğum an çok büyük mutluluk yaşadım, ağlamak geldi içimden. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için mutluyum, gururluyum. Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdı. Tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum bu madalyanın" diye konuştu.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 7

'HEYECANDAN HASTA OLACAĞIM DİYE KORKTUM'

Nuray Demir de kızının başarısını duyunca çok heyecanlandığını belirterek, "Duyduğum an çok sevindim, dünyalar benim oldu. Heyecandan hasta olacağım diye korktum. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun istedim hep, Allah da bana bunu nasip etti. İyi ki dünyaya getirmişim. Bu sporu tüm kız çocuklarımıza tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 8
Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 9
Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 10
Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 11
Odun kırıp tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu - 12

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