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Odunpazarı Belediyesi hangi partide? Odunpazarı Belediye başkanı kimdir? Odunpazarı Belediye başkan adayları

Odunpazarı Belediyesi hangi partide? Odunpazarı Belediye Başkanı kimdir? Odunpazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Odunpazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Odunpazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Odunpazarı yerel seçim sonuçları..

Odunpazarı Belediyesi hangi partide? Odunpazarı Belediye başkanı kimdir? Odunpazarı Belediye başkan adayları - 1

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesini 120.394 alınan oy ve %48.44 oy oranı ile CHP adayı Kazım Kurt kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP %48.44
  • AK Parti %45.55
  • İyi Parti %3.80
  • Saadet Partisi %1.11
  • DSP %0.46
  • DP %0.37
  • Diğer %0.26

TÜRKİYE HABERLERİ

Odunpazarı Belediyesi hangi partide? Odunpazarı Belediye başkanı kimdir? Odunpazarı Belediye başkan adayları - 2

ODUNPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt Kimdir?


1957 yılında Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Köyü’nde doğdu. İlkokulu aynı köyde okuyan Kurt sırasıyla İstanbul Haydarpaşa ve Eskişehir Bahçelievler liselerinde okudu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Kurt, 1980 yılında üniversite eğitimini tamamladı.

Üniversite döneminde siyasetin içinde aktif olarak yer alan ve bu dönemde okuduğu siyasi yayınlar sayesinde siyaset hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı bulan Kazım Kurt, avukatlık stajının ardından meslek hayatına Eskişehir’de başladı.

Siyasetin yasaklandığı 1980 yılında Seyitgazispor’un kuruluş aşamasında yer alan Kurt, bir dönem Seyitgazispor’da 2. Başkanlık görevini yürüttü. Eskişehir Gelişim Vakfı kuruluşu çalışmalarına katılan Kurt, aynı zamanda vakfın kurucu üyesi oldu. Yine aynı dönemde Seyit Battal Gazi Vakfı’nın kuruluşunda görev alan Kurt, Kırım Derneği, Kırım Gelişim Vakfı’nın da kurucusu olarak, sivil toplum hareketinin Eskişehir’de gelişmesine katkı sağladı.

1989 yılında SHP’nin Eskişehir belediyesini kazanmasıyla birlikte önemli çalışmalara imza atan Kazım Kurt, Eskişehir Halk Evi’nin kamuoyunda tanınan ve sevilen bir halkevi haline gelmesinde önemli bir rol oynadı.

Bir dönem Eskişehir Barosu’nda yönetim kurulu üyeliği yapan Kurt, aktif çalışma hayatı devam ederken spor çalışmalarını da ihmal etmedi. Mahallesinde bulunan Esnafspor’un yönetimine geçti. Bu sefer, yönetici transferi yaparak 5-6 arkadaşının da yardımıyla Esnafspor’u aktif bir takım haline getirdi.

1982 yılında Türküz Kurt ile evlenen ve hayatında yeni bir dönem başlayan Kazım Kurt, okul döneminde elde ettiği birikimin de desteğiyle 1987 seçimlerinden sonra SHP’ye üye oldu.

Üye olduğu tarihten itibaren parti içinde aktif olarak görev alan Kurt, bu dönemde politika kulvarlarında adından övgüyle söz ettirmeye başladı. CHP’de il yöneticiliği ve il sekreterliği görevlerini yaptıktan sonra aynı partiden ilçe başkanı olan Kurt, İlçe Başkanlığı yaptığı 1995 yılında CHP’den 2. sıra milletvekili adayı oldu.

1995 seçimlerinden sonra yapılan ilçe kongresinde tekrar merkez ilçe başkanlığı görevine seçilen Kurt, 1999 seçimlerinde 1. sırada milletvekili adayı oldu. Ancak CHP’nin seçim barajının altında kalması nedeniyle, milletvekili olma şansını kaybetti.

Parti içindeki sürtüşmeler nedeniyle bir dönem parti çalışmalarından uzak duran Kurt, 2007’den sonra parti çalışmalarına tekrar katıldı. 2008 yılının sonuna doğru Eskişehir Büyükşehir belediye meclisine girme kararı alan Kurt, bir grup arkadaşı ile birlikte DSP listelerinden aday oldu.

Belediye meclis üyesi olduktan sonra belediye meclisinde başkan vekili olarak görevine devam eden Kurt, yönetmelik gereği aynı zamanda Kent Konseyi Başkanı oldu.

Belediye meclis üyesi olarak gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan sonra 2011 seçimlerinde CHP’den 2. sırada milletvekili adayı olan Kurt, seçimlerin başarılı olmasıyla meclise girmeye hak kazandı. 

Kazım Kurt evli ve iki çocuk babasıdır.
Odunpazarı Belediyesi hangi partide? Odunpazarı Belediye başkanı kimdir? Odunpazarı Belediye başkan adayları - 3

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖZKAN ALP
  • KAZIM KURT
  • RİZA DEMİRALAY
  • EMİNE EDİZGİL
  • ALİHAN GÖÇMEN
  • GARİP YILDIRIM
  • DİNÇ BİÇER
  • FERİT DİLMAN
  • EBRU OKTAY
  • SELİM DORUK
  • NİHAT GÜNAYDIN
  • CEVDET YILDIRIM
  • ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
  • NURETTİN ÇAKIROĞLU
  • YUNUS KORKMAZ
  • İSMAİL SATEKİN
  • MESERRET DOĞAN
Odunpazarı Belediyesi hangi partide? Odunpazarı Belediye başkanı kimdir? Odunpazarı Belediye başkan adayları - 4

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