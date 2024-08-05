Off-road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü: 2 kişi helikopterle alındı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü. Yaralanan 2 kişi Sikorsky helikopter ile alınıp hastaneye götürüldü. Bölgeden dönen sağlıkçılar ise kaza geçirdi.
Olay, dün İnegöl ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi.
Şükrü Bolat (23) ile Şafak Temur'un (26), sarp arazide seyir halinde oldukları off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü.
İhbarla bölgeye İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 Jandarma Asayiş Timi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.