Ofisi basarak iş insanını öldüren zanlı tutuklandı
Denizli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı hayatını kaybetti, saldırıya engel olmaya çalışan yeğeni yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, aralarında ticari faaliyet bulunan Halil Arat, bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu'nun işletmesinde bulunan ofise geldi. İş adamının tesis içerisinde bulunduğu sırada görevli bayan personellerle bağırmaya başlayan Halil Arat'ı fark eden Osman Gündoğdu, ofise gelerek duruma müdahale etti.