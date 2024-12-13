Ofisi basarak iş insanını öldüren zanlı tutuklandı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osman Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.