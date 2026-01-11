Öfke sorununu para kapısına çevirdi. Gelen kırıp, döküp gidiyor, çiftlerin de favorisi

Girişimci Hamza Durmaz, öfke evinin bir nevi terapi olduğunu, insanların içlerinde biriktirdikleri öfkeyi, stresi gelip burada bir anda kırıp, döküp bitirdiğini söyledi.

Öfke evini yaklaşık 20 gündür açtığını belirten Durmaz, Avrupa ve Amerika’da yaygın olduğunu, Türkiye’de de bazı bölgelerde olduğunu ifade etti. "Bende burada neden olmasın dedim. Özelikle Diyarbakır için. Biraz öfke problemi had safhada olan bir şehir" diyen Durmaz, "Bir kerede karar verip açtım. Hazırlığı 25 gün sürdü. İçerisinde misafirlerimizin kırmak istediği her şey var. Onlar bizden özel olarak bir malzeme ister o malzemeyi de getiririz. Yeter ki o öfkelerini dışarıda başka birine, bir canlıya karşı değil de, burada eşyalara karşı kullanmalarını istiyoruz" dedi.