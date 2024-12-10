Öfkeli anne, kızının taciz şüphelisini tekme tokat dövdü

''TUTUKLANMASINI İSTİYORUM''

Kızının toplamda 3 kez okul çıkışı evde yalnız kaldığını sözlerine ekleyen Özlem S. “İğrenç olay bu üç günden birinde yaşandı. Ben anahtarı evden çıkarken kapıya bırakmıştım. ‘Kızım geldiğinde ver' diye. Ancak o anahtarı verirken kızıma ‘Annen gelene kadar ben senin yanında duracakmışım' diyerek kızımla birlikte evime giriyor. Kızıma ‘Biz arkadaşız. Sen çok güzelsin. Seninle arkadaş olabiliriz. Canın sıkıldıkça ben annen yokken yanına gelirim' şeklinde sözlerle kandırmış. Biz de çocuğumun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde bunları öğreniyoruz. Gözaltına alınan kişi, iki tanığın ifadesi ile mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ben çocuğumu toplamda 3 kez yalnız bıraktım ve kızım zaman kavramını bilmediği için hangi gün böyle bir olayın yaşandığını tarih vererek anlatamaz ki. Site yönetimi bu kişinin görevine son vermedi. Kızım da ‘anne söylediğim için ağabey bana zarar verir mi' diye korku yaşıyor. Adliye personeline, Antalya Barosu'na, UCİM'e ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Savcısı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendileri de delillerin karartılabileceğini, Olay Yeri İnceleme'nin evde yaptığı çalışmanın raporunun henüz çıkmadığını belirterek Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Ben biliyorum ki herkes kızımın sesi olacak. Bugün benim çocuğuma, yarın herkesin çocuğuna bu olabilir. Böyle birinin en azından deliller toplanıp, sonuç alınana kadar tutuklanması gerekirdi. Ortada bir istismar var. Ben kendi imkanlarımla Aile Mahkemesi'ne de gittim. Kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Ben inanıyorum ki çocuğumun yaşadığı travmanın bedelini adalet soracaktır. Ama adalet nasıl yerini bulacak bunu da bilmiyorum. Sadece bu şahsın tutuklanmasını istiyorum” dedi.