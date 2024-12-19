Öfkeli boğanın saldırısından canını zor kurtardı: Ölümle burun buruna geldim
Aydın'ın Söke ilçesinde öfkeli boğanın saldırısına uğrayan ve boynuz darbeleri ile havaya uçan Hidayet Sarı, “Ölümle burun buruna geldim, çareyi kaçmakta buldum” dedi.
Olay, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanlarının bakımı için ahıra gitti. Sarı, hayvanların altını temizlemek için boğanın bulunduğu alana girdi. Bir anda boğanın saldırısına uğrayan Sarı, yüzlerce kilo ağırlığındaki boğayı durduramayınca boynuz darbelerine engel olamadı.