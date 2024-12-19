Öfkeli boğanın saldırısından canını zor kurtardı: Ölümle burun buruna geldim

''KAÇMASAM BENDE KEMİK FALAN KALMAZDI''

20 yıldır besicilik yapan ve böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını aktaran Hidayet Sarı, “Hayvanların altını temizliyordum. Temizlik için hayvanların bulunduğu alana girdim. O esnada hayvanın bana süsmek için geldiğini gördüm. Bende boynuzlarından tuttum. Beni üzerinden attı. Ben de can havliyle yan tarafa kaçtım. Çareyi kaçmakta buldum, Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. 20 senedir bu işi yapıyorum, bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kaçmasam ben de kemik filan kalmazdı, buradan sağ çıkacağımız meçhuldü. Bu olaya ben de şaşırdım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Kaçmasam beni öldürürdü. Ölümle burun buruna geldik” diye konuştu