ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine çevrildi. Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav süreci ocak ayında başlarken sınav uygulamaları 9 Şubat’ta tamamlandı. Açıklanan takvime göre sonuçları bugün (28 Şubat) tarihinde açıklanacak. Adaylar ise sonuçlara egm.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar aldıkları belgelerle kurumlarda güvenlik olabilmek için başvuru yapabilecek. Peki 113. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG 2025 yılı sınav takvimi ilgililere sunulmuştu. Yılın ilk özel güvenlik sınavı ise şubat ayında yapıldı. Sınava katılan adaylar sorularına itiraz sürecini 12-14 Şubat günü tamamladı. Sınava dair tüm ayrıntılara adaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinen erişim sağlayabilecek. 113. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama sayfası...