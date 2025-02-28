ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı

ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine çevrilmişti. Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav süreci ocak ayında başlarken sınav uygulamaları 9 Şubat’ta tamamlandı. Açıklanan takvime göre sınav sonuçları erişime açıldı. İşte, EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 

 Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat günü uygulandı ve sonuçlar da  erişime açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı - 2

113. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat günü uygulandı ve sonuçlar da 28 Şubat günü yayımlandı.

113. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama
ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı - 3

ÖGG SINAVINI KAZANDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER 

Adayların sınavda başarılı olmaları durumunda özel güvenlik sertifikası sahibi olduğ gibi özel güvenlik kimlik kartı çıkatma şansı da elde ediyorlar.

Güvenlik görevlilerine yönelik yenileme sınavı ise, beş yılda bir yapılır. Sınav, kimlik kartlarının yenilenebilmesi için düzenlenir ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması, sağlık raporunun alınması gereklidir.

ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı - 4

ÖGG ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

* Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

* Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

* 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

* Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ÖGG 113. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı - 5

ÖGG SINAV TAKVİMİ

114. dönem ÖGG sınavı 12 Nisan 2025

115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran 2025

116. dönem ÖGG sınavı 24 Ağustos 2025

117. dönem ÖGG sınavı 19 Ekim 2025

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