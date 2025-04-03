ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınavı uygulanıyor. 114. dönem özel güvenlik sınavı için giriş belgeleri 20-24 Mart tarihlerinde adaylara teslim edildi. Sınava katılacak adayların soru ve cevapları ile sonuçlarının ilan edileceği tarih kılavuzla beraber duyuruldu. Peki, 114. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihi ne zaman?

ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? - 1

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi hakkında kılavuz paylaşıldı. Buna göre EGM tarafından sınav uygulaması nisan ayı içinde olacak. Adaylar uygulamalı atış sınavları ile atış puanlarının işlenmesi 13-27 Nisan'da olacak. İşte, 114. dönem ÖGG sınav takvimi...

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ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? - 2

114. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Sınava dair soru ve cevaplar da 15 Nisan'da yayımlanacak. Adayların sorulara itirazlarını 16-18 Nisan arasında yapacak.

ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? - 3

ÖGG SONUÇ TARİHİ

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da EGM tarafından 2 Mayıs'ta ilan edilecek. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs arasında olacak.

Sorulara ve sonuçlara itiraz edecek adayların Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklar.

ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? - 4

2025 ÖGG TAKVİM

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi - 29 Haziran Pazar

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi - 24 Ağustos Pazar

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi - 19 Ekim Pazar

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi - 14 Aralık Pazar

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