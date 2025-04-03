ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖGG SONUÇ TARİHİ

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da EGM tarafından 2 Mayıs'ta ilan edilecek. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs arasında olacak.



Sorulara ve sonuçlara itiraz edecek adayların Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklar.