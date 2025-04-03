ÖGG 114. dönem sınav tarihi: EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınavı uygulanıyor. 114. dönem özel güvenlik sınavı için giriş belgeleri 20-24 Mart tarihlerinde adaylara teslim edildi. Sınava katılacak adayların soru ve cevapları ile sonuçlarının ilan edileceği tarih kılavuzla beraber duyuruldu. Peki, 114. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihi ne zaman?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi hakkında kılavuz paylaşıldı. Buna göre EGM tarafından sınav uygulaması nisan ayı içinde olacak. Adaylar uygulamalı atış sınavları ile atış puanlarının işlenmesi 13-27 Nisan'da olacak. İşte, 114. dönem ÖGG sınav takvimi...