ÖGG 117. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
05.11.2025 08:54
Son Güncelleme: 05.11.2025 08:55
Fuat İğci
ÖGG sınav sonuçları için gözler egm.gov.tr adresine çevrildi. 117. dönem Özel Güvenlik Sınavı 19 Ekim’de düzenlendi. Sınavın ardından cevap anahtarı erişime açılırken adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. ÖGG sınav sonuçları basılı veya posta yöntemiyle adaylara bildirilmeyecek. Adayların sınavdan başarılı olmaları için 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor. Peki ÖGG 117. dönem sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, ÖGG 117. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda Özel Güvenlik alımları için ÖGG sınavları organize ediliyor. 117. dönem ÖGG temel eğitim sınavı Ekim ayı içerisinde tamamlandı. ÖGG sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.
ÖGG sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silahlı güvenlik olacaklar için silah bilgisi, uygulama puanı ve yazılı sınav düzenleniyor. Silahlı eğitim almış adaylar için aritmetik puan hesaplama yöntemi kullanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU
EGM tarafından paylaşılan takvime göre 117. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarına göre itirazlar 10-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar ise 13 Kasım’da duyurulacak.
Adaylar ÖGG 117. temel eğitim sınav sonuçlarnı egm.gov.tr adresinde bulunan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç sayfasından görüntüleyebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve sınav adını yazarak sonuç sayfasına giriş yapacak.
ÖGG sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru yanlış cevap sayısı yer alacak.
ÖGG SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silahlı eğitim alan adaylar için silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
SİLAHSIZ EĞİTİM ALAN ADAYLAR DİKKAT
Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.